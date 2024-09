Egy koporsót kapott ajándékba 30. születésnapjára a szüleitől a TV2 sztárja

Puskás Peti mellett a férfiak közül szintén örömmel vállalta újra a szereplést: a 2. évad nyertese Pál Dénes, Vastag Tomi, Hevesi Tamás, Oláh Gergő, az ezelőtt Korda Gyurit is megformáló Emilio, Szabó Ádám, a 7. szezon győztese, Kiss Ernő Zsolt, Sipos Tomi, Zámbó Krisztián, aki például egy zseniális Csepregi Éva produkcióval is mosolyt csalt már korábban az arcokra, illetve Péter Srámek, és "Trap kapitány" is.

Az énekeseknek átalakulásukkal hétről hétre a zsűrin, azaz Liptai Claudián, Lékai-Kiss Ramónán, Hajós Andráson és Stohl Andráson kívül a nézőket is el kell varázsolniuk, hiszen a továbbjutás, és a végső győzelem most is a közönség kezében van.