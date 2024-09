Miss Universe Hungary 2024 szépségverseny: eldőlt, ki lett a leggyönyörűbb nő - képek

A világ egyik legismertebb és elismertebb szépségversenyét idén 73. alkalommal írták ki a szervezők. Magyarország egy meglehetősen hosszabb szünet után 2023-ban visszatért a nemzetközi sorozat mezőnyébe, így ismételten magyar lány is képviselhette hazánkat Blága Tünde személyében. Idén 636 lány nevezett nevezett be a Miss Universe Hungary versenyre, ugyanis már a 12 kiválasztott közé bejutni is óriási kihívást jelentett. Szeptember 28-án tartották meg a döntőt, ahol eldőlt, hogy hogy kié lett a korona, és ki képviselheti hazánkat a 73. Miss Universe versenyen Mexikóban.

Miss Universe Hungary: Dr. Kenéz Nóra

Fotó: Dr. Kenéz Nóra/Instagram

Dr. Özer Nóra, a Miss Universe Hungary elnöke a középdöntő végén elégedetten nyilatkozott: "Úgy érzem, elégedettek lehetünk, mert sikerült kiválasztanunk azt a 12 lányt, aki egész biztosan méltóképpen fogja képviselni a verseny szellemiségét a szeptember 28-i döntőn. Számomra külön öröm, hogy nem egy homogén mezőnyt válogattunk össze, hanem nagyon színes ez a döntős csapat. A fiatal lányok mellett van egy 40 éves hölgy is, aki a fiatalokat megszégyenítő külsővel rendelkezik, sőt, szerintem neki van a legjobb alakja az egész mezőnyben. De minden lány nagyon szép és nagyszerű értékekkel rendelkezik.”

Ő lett a Miss Universe Hungary 2024 nyertese

A Miss Universe Hugary 2024 nyertese Dr. Kenéz Nóra lett. A fiatal lány Szombathelyen született, ott is nőtt fel, és bár jelenleg Budapesten él, szíve mélyén Szombathelyet tartja igazi otthonának. Dr. Kenéz Nóra főállásban gyógyszerész, emellett modellkedéssel is foglalkozik