Eljegyezték a Miss World Hungary győztesét

Hacsi Boglárka lett 2023-ban Magyarország Szépe, így ő képviselte hazánkat Indiában a világversenyen. A Miss World Hungary tavalyi győztese azóta sem tűnt el a nyilvánosság elől, hiszen egyre több megkeresést kap és a követői bázisa is egyre nagyobb. Most az Instagram-oldalán, egy albumyi kép mellett jelentette be, hogy menyasszony lett, a barátja csodás helyen kérte meg a kezét.

Párjával, Bálinttal már három éve alkotnak egy párt. Egy álomnyaraláson, a Madeira-szigeteken kirándultak, amikor egyszer csak feltette az egyik hegy legmagasabb pontján azt a bizonyos kérdést a szerelme. Mögöttük az óceánnal, naplementével igazán meghitt pillanatnak lehettek a részesei.

És ott voltunk mi. A világ végén állunk, körülöttünk az óceán, nincs már hova tovább menni, őrülten fúj a szél. Körülnézve azon gondolkodtam, hogy szeretném veled eltölteni az összes többi naplementét.

Megérkeztünk, a kapcsolatunk mindig olyan volt, mint egy szerelem, amit már egy másik életben is átéltünk. Soha nem volt erőltetett, csak tiszta, őszinte pillanatok jellemezték. Lehet, hogy soha nem találok elég szép szavakat ahhoz, hogy leírjam, mennyire szeretlek, de életem hátralévő részében keresni fogom őket" - írta ki boldogan a szépségkirálynő.