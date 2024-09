20 éves lett az ország legnézettebb reggeli magazinműsora, a Mokka - képek

Olyan volt a ma reggeli Mokka adása, mint egy jó hangulatú osztálytalálkozó. Egymást váltották az ismerős arcok a kanapén, és nosztalgiából sem volt hiány. Az elmúlt két évtizedben közel 6000 adást láthattak a nézők, és legalább 50 ezer vendég fordult meg a stúdióban.

Ott volt ma reggel a korábbi műsorvezetők közül Kárász Róbert, Szabó Dóra és Demcsák Zsuzsa is. Élőben jelentkezett be Jakupcsek Gabriella. De Liptai Claudia - aki a Sztárban sztár All Starsban 6 év után ismét visszatér a TV2 képernyőjére - Lékai-Kiss Ramóna társaságában szintén felidézte szép emlékeit a mai Mokkában.

Barta Sylvia, az induló TV2 első női időjárás-jelentője szintén a stúdióban mesélt a 20 évvel ezelőtti műsorról, Csisztu Zsuzsa a Mokka riporterének nyilatkozott egykori munkájáról, míg Juhász Árpádot, a TV2 világjáró geológusát és Németh Lajos meteorológust nagy szeretettel emlegették a műsorvezetők a mai jubileumi adásban.

Mokka: már évek óta töretlen népszerűségnek örvend a tévénézők körében

A TV2 közéleti témákkal és napi aktualitásokkal foglalkozó hétköznap reggeli magazinműsora már évek óta töretlen népszerűségnek örvend a tévénézők körében, és Magyarország legnézettebb reggeli magazinműsora is egyben.



„Nagyon büszke vagyok a Mokkára, Magyarország legnépszerűbb reggeli műsorára. Fantasztikus érzés, hogy a nézők értékelik a munkákat és minden reggel minket választanak. Köszönöm a nézőknek és a kollégáimnak.” – mondta Gecse Vivien, a TV2 hírigazgatója.

A 20. születésnapját ünneplő műsor 2010 óta átlagosan minden évben magasan idősávja legnézettebb műsora mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A 18-49, A4+). A korábbi évekhez hasonlóan a Mokka 2024-ben tovább folytatja szárnyalását.

A születésnapi évfordulóig eltelt időszak (2024.01.01-09.05) átlagát tekintve idén is mindhárom kiemelt korcsoportban a Mokkát választja a legtöbb néző, amely ezzel az ország legnézettebb hétköznap reggeli magazinműsora. Külön öröm, hogy a fő kereskedelmi célcsoportban (A18-59) idén még egyetlen olyan adásnap sem volt, mikor ne a Mokka nyerte volna a nézettségi versenyt és lett volna idősávja legnézettebb műsora.