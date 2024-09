Az alkoholista, gyerekverő Molnár Gusztáv állapotáról MC Hawer is megszólalt

Az RTL Klub bukott, gyerekverő, alkoholista színésze egyre rosszabb állapotban van: többször is részegen, magatehetetlenül feküdt az utcán, és mentőt kellett hívni hozzá. Molnár Gusztáv függőségéről MC Hawer is megszólalt, aki korábban maga is az ital rabja volt, sőt egy szakértő is hasznos tanáccsal látta el az ebben a betegségben szenvedőket.

Az RTL Klub bukott sztárja folyamatosan csúszik le a lejtőről, mióta szakított a párjával. Az alkoholista színész már többször is megjárta az elvonót, azonban a függőségéről a mai napig nem sikerült leszoknia. Hetekkel ezelőtt Molnár Gusztáv a Corvin-negyed közelében magatehetetlenül, részegen feküdt az utcán. Pár nappal ezelőtt ismét mentőt kellett hívni hozzá, ugyanis többen azt állították, hogy olyan állapotban volt a férfi, hogy alig tudott felkelni, és az autók is majdnem elütötték őt. Molnár Gusztáv többször is visszaesett

Fotó: Molnár Gusztáv/Instagram MC Hawer is alkoholista volt Az eset kapcsán MC Hawer is megszólalt, akinek nem ismeretlen az alkoholizmus, ugyanis korábban ő is küzdött hasonló problémákkal. Ő szerencsésebb volt, ugyanis le tudta tenni az italt. Tizenegy éve nem iszik, előtte azonban huszonöt évig az alkohol rabja volt, az utolsó időszakban már kritikus volt az állapota: többször epilepsziás rohamot kapott, végül mentő vitte zárt osztályra, ahol sikerült leszoknia. Csak magáért tudja letenni. Senki nincs hatással rá. Tudom magamról, nekem is könyörögtek a gyerekek, hogy ne igyak - kezdte a zenész. "Egyszerűen nem érdekli az embert, mert egy mámoros állapotban éljük meg ezt az egészet. Én már megszoktam a józan életet. Gusztinak is rá kell szoknia a józanságra, ahogy rászoktunk az italra - vélekedett MC Hawer. Fotó: MC Hawer/Instagram MC Hawer szerint van kiút Molnár Gusztáv alkoholizmusából A zenész a TikTokon annak idején indított egy videosorozatot, amelyben segítő szándékkal beszél az alkoholizmusáról, reméli, hogy a nyíltsága másokat is jó útra tud téríteni. Több olyan felvétel is készült róla, ahol nagyon rossz állapotban látható, a megrázó felvétel pedig ráébresztette őt, hogy változtatnia kell. Segített, hogy föl lettem véve, mert egyébként nem emlékszem rá, mert addigra már megittam úgy fél liter vodkát. Minden évben közzéteszem, mert számomra ez egy olyan élmény volt, és mai napig az, amit nem szeretnék újraélni. Most tisztán látok és tisztán élek, ez volt a múlt, 24 évig ittam, most ugyanennyi ideig nem, aztán majd lesz valami" - számolt be róla.

Nemcsak a zenész, hanem a szakértő is azon a véleményen van, miszerint a gyógyuláshoz vezető úton csak az alkoholbeteg tud elindulni, amiben a család és a hozzátartozók is hatalmas segítség lehetnek. A legjobb segítség az, ha már az első pillanattól – ha egy rehabilitációs kezelésbe valaki bekerül – be kell vonni a családot is. Ameddig az adott személy a rehabilitációját tölti, a család is tanulja meg, értse meg ennek a betegségnek a jellegzetességeit. Ismerje meg, hogy családként hogyan van ebben szerepük, miként tudnak jól segíteni. A legideálisabb, ha egy konkrét felépülési tervvel megy ki a rehabról egy adott személy. Akkor ezt a családtagok is tudják és értik" - hangsúlyozta Lovizer Dániel, addiktológiai konzultáns, a Családi Felépülési Központ vezetője a Ripostnak.

