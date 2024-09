Előkerült Boros Lajos utolsó üzenete, Molnár Gusztáv újra iszik, Trokán Péter kórházba került

Ezek voltak a hét legfontosabb bulváreseményei, mutatjuk!

Ez áll Boros Lajos utolsó üzenetében

A népszerű rádióst Nagykőrösön, az izraelita temetőben temették el 2024. augusztus 12-én, hétfőn, délelőtt 11 órakor. Boros Lajos Budapesten született, és az élete fontos pontjai is a fővároshoz kötik, de a fiatalkora nagy részét Nagykőrösön töltötte. Az ismert rádiós már egy ideje készült a halálra, azonban nem árulta el, hogy kórházban fekszik, kevesen tudták, mennyire súlyos az állapota. A halála előtt néhány nappal üzenetet küldött neki a Meglepetés magazin, mert szerettek volna interjút készíteni vele.

Most fontos dolgot intézek, amint megérkezem, rea­gálok!

- válaszolta a lapnak Boros Lajos, akinek utólag teljesen más értelmet nyer a különös üzenete. Az SMS-t akkor nem értették, de mostanra összeállt a kép: megérkezett, de sajnos már nem haza, a szerettei közé, hanem a túlvilágra.

Utólag ijesztő Boros Lajos utolsó SMS-üzenete

A héten fedte fel a TV2 a jubileumi Sztárban sztár című műsor sztárjainak nevét egy sajtósemény keretén belül, ahol az is kiderült, hogy nem kevesebb, mint 24 énekes tér vissza a műsor tizedik évfordulója alkalmából. Már nem kell sokat várni, hiszen szeptember 7-től újra felgyúlnak a reflektorok fényei, és Tilla műsorvezetésével elindul a heteken át tartó verseny a Sztárban sztár stúdiójában. A műsor zsűritagjainak személyében is tartogatott a csatorna meglepetéseket, ugyanis visszatér a képernyőre Liptai Claudia és Hajós András is, hozzájuk csatlakozik Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András, akik az eddigi évadokban szereplő énekesek közül választják ki végül a legjobbat.

Szabó Zsófi lesz a Sztárban sztár háttérműsorának háziasszonya

Trokán Péter darazsak miatt került kórházba

Trokán Péter Jászai-díjas, érdemes művész nagyon megijedt, hiszen eddig nem volt allergiás a darázscsípésre, de most zsibbadni kezdett. Amikor az ijesztő eset történt, épp egy fát fűrészelt a két méterre a darázsfészektől, ekkor a darázs megcsípte.

Mint egy kamikaze repülőgép, megtámadott, durr...

78 év után már lehet, hogy érzékenyebbek az emberek és az sem mindegy, milyen darázs csíp meg" - mondta Trokán Péter, aki a fellépő allergiás reakcióktól megijedt, először körzeti orvosát kereste fel, aki "telenyomta injekciókkal", majd hat órán át figyelték meg a veszprémi kórházban az állapotát.