Megszólalt Molnár Gusztáv

A múlt héten részegen fetrengve fotózták le az RTL Klub egykori sorozatszínészét, aki korábban majdnem egy évet töltött az elvonón az alkoholproblémái miatt. Molnár Gusztáv 2022-ben saját maga vallotta be, hogy majdnem belehalt az ivásba, ezért is vonult be az elvonóra, ahol ahol 265 napot töltött, ez idő alatt rengeteget fogyott, teljesen megváltozva jött ki az intézményből - legalábbis külsőleg.

Az alkoholizmus miatt már volt elvoón Molnár Gusztáv, aki nyúzott állapotban, csontsoványra fogyva hagyta el az intézményt 2023-ban

Fotó: Molnár Gusztáv Instagram

Azt állította, hogy sikerült leszámolni a függőségével, most mégis meglepő hírek érkeztek az RTL Klub bukott színészről, aki még 2023-ban is majdnem a halálba itta magát karácsony második napján. Ez is azt az állítást támasztja alá, hogy valójában végig hazudozott, és sosem szokott le az italról, ezt egy ismerőse árulta el róla.

Állítólag Molnár Gusztáv a legújabb szakítását nem tudta feldolgozni, azért kezdett újra inni, most azonban kiderült, hogy valójában a kapcsolat is az alkoholizmusa miatt ment tönkre. Olyan információk is kiszivárogtak róla, hogy erőszakosan viselkedett volt barátnőjével, már a rendőrséget is többször kihívták miatta a nő szomszédai is. Molnár Gusztáv ugyanis többször is megjelent a szakítást követően az exe lakásánál, és számos alkalommal kellett kihívni miatta a rendőröket, mert verte az ajtót, ordibált. Az információk szerint összesen tizennégy alkalommal mentek ki miatta a járőrök.

A legutóbbi információk szerint Molnár Gusztávot a kórházba szállítását követően sem engedték ki, azóta is orvosi megfigyelés alatt áll, legalábbis egy barátja ezt állította, aki azt is elmondta, hogy több vizsgálatot is végezni fognak rajta, sőt, mentális állapotát is ellenőrzik az orvosok. Most azonban maga az alkoholista színész adott információt magáról, aki a botrány óta először ad életjelet magáról.

Jelenleg nem szeretnék beszélni magamról. Jól vagyok és ismét segítséget kértem, de erről bővebben nem beszélnék

- válaszolt a Blikk megkeresésére egy rövid üzenetben.