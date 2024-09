Először mutatta meg barátját a TV2 riportere - kép

Közösségi oldalán mutatott fotót magáról és szíve választottjáról a TV2 csinos riportere, Nagy Réka, akit olyan műsorokból ismerhetnek a nézők, mint a Dancing with the Stars, a Sztárban sztár leszek! vagy az Exatlon Hungary. Az utóbbi két műsorban már riporterként tevékenykedő Nagy Réka keveset osztott meg magánéletéről, így azt sem lehetett tudni, hogy van-e barátja, és közösségi oldalán is nagyon vigyázott rá, ki ne derüljön.

Nagy Réka a TV2 online riportere ritkán beszél a magánéletéről

Most azonban ő maga döntött úgy, hogy megmutatja az igazságot, és egy fekete-fehér, valószínűleg nyáron készült korábbi fotót mutatott kettejükről, ahol Nagy Réka egy fehér tangás bikiniben, hátulról látható.A férfit meg is jelölte a felvételen, így a neve is kiderült, Nagy Réka párját Dominiknak hívják, azonba többet nem árult el a kapcsolatukról, a fotóhoz is csak szűkszavúan annyit írt, hogy "MI". A TV2 riporterének többen is gratuláltak a sztárok közül, úgy, mint volt kolléganője Gelencsér Tímea, és Kárpáti Rebeka is.

Bár Nagy Réka remekül teljesített a csatornán, egyelőre nem tudni, mikor tér majd vissza a képernyőre és milyen műsorban. A közösségi odala alapján inkább a modellkedésre koncentrál az utóbbi időben, de valószínűleg nem adja fel riporteri karrierjét sem, hiszen nagyon élvezte korábban.

Nagy Réka elmondása szerint az Exatlonban szerzett sok tapasztalatot online riporterként, ahol nagyon sokat fejlődött szakmailag. A riporter korábban azt mondta, hogy szakmai fejlődésre az Exatlon volt számára a legnagyobb lehetőség, mivel hosszú hónapokon át rengeteg kihívással kellett szembenéznie, amit a későbbiek során is kamatoztathatott.

Az Exatlon nekem mindig különleges emlék marad, hiszen rengeteget adott számomra szakmailag és emberileg is. Úgy gondolom, ott egy olyan rutint lehet megszerezni, amit más műsorokban nem igazán.

Ez elsősorban a műsor időtartamából adódik, hiszen ott több hónapig tart a forgatás, és ha úgy áll hozzá az ember, ez idő alatt nagyon sokat lehet tanulni közben. Nem mondom, hogy nem voltak nehéz pillanatok, főleg a vége felé. Nehéz volt megújulni, mindig változatosan kérdezni a hasonló helyzetekben, de úgy érzem, jól sikerült ezt megoldanom" - mondta korábban az Origónak Nagy Réka.