Elképesztő, amit Ördög Nóráról és a házasságukról jelentett be Nánási Pál

Ördög Nóra és férje, Nánási Pál szokásukhoz híven idén is Nánázsia című vlogjukban mutatják be, hogyan telt az Ázsia Expressz forgatása, ahol a TV2 műsorvezetőjét néhány hétre a családja is meglátogatta.

A fotós a legfrissebb részben egy hosszú monológban bevallotta, hogy az utóbbi napokban azért nem vlogoltak olyan intenzíven, mert nehéz időszakon mennek keresztül, rengeteg volt a feszültség.

Én kicsit besokalltam, egyéb okokból is. Elég sok feszültség volt mostanában az életünkben, és azt hiszem, most ennek minden részlete kijött. Nórival egyfolytában vitáztunk, egyfolytában küzdöttünk egymással és mindennel.

Pluszban még az is ott van, az a tény, hogy elképesztően sokan támadtak minket az utóbbi időben amiatt, hogy a gyerekeink így, a gyerekeink úgy…" - mondta Nánási Pál, majd arról beszélt, hogy továbbra is milyen sokan támadják őket, amiért a gyerekeik állandóan szerepelnek a videóikban.

Jó döntésnek éltük meg az elmúlt években is, és még most is azt gondoljuk, hogy ez egy jó döntés volt. Bízunk abban, hogy ez így is van. Nyilván ez egy emberkísérlet, tehát azt nem tudjuk, hogy aztán ez bennük mit okoz.

Tanulságos volt ez az elmúlt pár nap, mert én ezt feldobtam a gyerkőcöknél, hogy akkor most, ezen az utazáson nem vlogolunk. Abba is hagytuk. Ők meg őszintén meglepődtek, hogy de miért, ők ezt nagyon szerették és élvezték" - mondta, hozzátéve, hogy idővel mindannyian hiányolni kezdték a vlogolást, ezért inkább újra is kezdték.

Számunkra ez borzasztó sok kalandot és nagyon sok szép emléket hozott, és ezt óriási vétek lett volna kihagyni. De közben elgondolkodtató és rendkívül rossz érzés mindaz, amit olyan emberektől kapunk, akik mindenképpen ítélkezni szeretnek más dolgai felett.

Mi soha nem csináltunk ilyet, soha nem mondtunk senkiről semmit, hogy mit kéne neki, és hogyan csinálni. Sokan vannak olyanok a média világában, akik úgy érzik, hogy mindenképpen bele kell, hogy szóljanak abba, amit és ahogyan mi csinálunk. Ezt értem, mert végülis mi közszereplőnek számítunk, innentől kezdve felelősséggel tartozunk azok miatt a dolgok miatt, amiket nyilvánosságra hozunk, de igazándiból mi csak nagyon-nagyon szeretjük ezt az életmódot, az utazást, szeretünk a gyerekeinkkel együtt lenni, szeretjük őket a részévé tenni az életünknek és nem kizárni őket azokból a dolgokból, amiket mi is együtt tapasztalunk. Rendkívül sok kétely, rendkívül sok megválaszolatlan kérdés van ebben" - magyarázta a legújabb vlogban, amit Ázsiában készítettek.