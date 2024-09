Hatalmas bejelentést tettek a legsikeresebb magyar divatmárkáról, a Nanushkáról

Nagy bejelentést tett Sándor Szandra divattervező és cégtulajdonos, aki elképesztő nemzetközi sikereket arat divattmárkájával. A Nanushka méltán vált elismerté, hiszen már huszadik évfordulóját ünnepli a cég, ami ezidő alatt a világsztárok egyik legkedveltebb divatmárkájává vált. Sándor Szandra a London College of Fashion egyetemen diplomázott, majd 2005-ben megalapította az ekkor még budapesti székhelyű Nanushka divatmárkát, ami olyan ruhadarabokat készít, amelyeket a funkcionalitás, a praktikusság és a tudatos kivitelezés határoz meg, arra is odafigyelve, hogy időtálló darabokat biztosítson a vásárlók számára. Sándor Szandra alapvetően a fenntarthatóság jegyében alkot, ehhez ragaszkodik a cég alapelveként is. Ezért sem meglepő, hogy egyre több világsztár is a magyar divattervező darabjai közül válogat, hiszen nagyon egyedi és ritka daraboknak számítanak.

Sophia Roe séf és Sándor Szandra a cég egy korábbi New York-i rendezvényén

Fotó: Nanushka Instagram

Sándor Szandra mindig újabb célokat tűz ki magaelé, és igyekszik terjeszkedni a világon mindenhol, így Londonban, New Yorkban és Shanghaiban is nyitottak már saját üzletet, és számos neves viszonteladó is forgalmazza a Nanushka darabjait. Most egy újabb mérföldkőhöz érkezett a cég, hiszen új helyszínre költözött New York-i üzletük, mely sokkal inkább megfelel Sándor Szandra és a márka elképzeléseinek, és valóban a cég alapelveit tükrözi. A Nanushka a nagy bejelentés után már mutatott is pár felvételt az új üzletről az Instagram-oldalán, a vásárlói pedig nem győzik dicsérni az új dizájnt, és örülnek az új helyszínnek is, ami egy igazán méltó hely a Nanushka számára.

Új üzletet nyitott a Nanushka New Yorkban

Fotó: Nanushka Instagram

Azonban ez még csak a kezdet, Sándor Szandra a divatmárkája huszadik évfordulójára egy nívós divatbemutató keretén belül mutatta be a 2025-ös tavasz/nyári kollekcikóját, mely magában foglalja a Nanushka múltját, ami a jelenhez vezetett, illetve a jövőképét is.

Nanushka: Múlt, jelen és jövő

A tavasz/nyár 2025 kollekció a papír kézművességből merít ihletet, újragondolja a különböző textúrákat és technikákat a nyers papírból, és új, kifinomult szövetekké és ruhadarabokká alakítja. Hangsúlyozva az emberi kapcsolatok és érintésnek fontosságát, a Nanushka magyar hátterének gazdag örökségét viszi előre. Egy olyan világban, amely túlstimulál és tartalommal túláradó - a Nanushka a minimalizmusban találja meg a békét, csendes teret kínálva az elmélkedéshez. A közönséget arra ösztönzi, hogy álljon meg, idézze fel a múltat, ölelje át a jelent, és fordítsa a lapot a jövő felé.