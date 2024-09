Négy férfi tépte le a kocsi ajtaját - újabb részletek derültek ki a Jóban Rosszban színésznőjének balesetéről

A Jóban Rosszban egykori színésznőjének és kisfiának tragikus autóbalesetéről kolléganője, Bogdányi Titanilla számolt be. A szóban forgó színésznő kilétéről személyiségi jogi okokból egyelőre többet nem árultak el, azonban annyi biztos, hogy a Jóban Rosszban színésznője, akivel a tragédia történt. Hétfő este a Tényeknek megszólalt a 15 éves lány, aki először rohant oda a roncshoz.

Először a kisfiút néztem meg, aki fejjel lefelé lógott az autóban. A kisfiúnak szerintem akkor már nem volt pulzusa. (...) A nőnek láttam, hogy ömlik a fejéből a vér

- mondta a TV2-nek az az alsónémedi lány, aki először rohant oda a roncshoz a sokkoló baleset után. Hívta a mentőket, a diszpécser kérésének megfelelően pedig bekötötte fáslival a nő fejét, míg várták a segítséget. "Négy férfi letépte az autónak az ajtaját" - tette hozzá.

A riportból kiderült, hogy ezekben a percekben a színésznő magánál volt, de nem tudott beszélni. Őt és a kisfiút is sikerült kimenteni az autóból, mindkettejüket a járdára fektették. A 15 éves lány látta, hogy a nő vért köhög fel, ezért stabil oldalfekvésbe helyezte, valószínűleg ezzel megmentette az életét. Elmondása szerint a kisfiút többször újra kellett éleszteni a helyszínen, a TV2 műsorában pedig arról számoltak be, hogy ezekben a percekben is küzdenek az orvosok a színésznő és fia életéért.

Helyszíni videó is kiszivárgott a balesetről

A baleset pénteken, Alsónémediben történt, az érintettje a 44 éves színésznő és 5 éves kisfia, akik éppen egy családi látogatásról tartottak hazafelé. A színésznő és gyereke egy szürke Opelben utaztak, és épp egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő Opelje felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai alá szorultak. A BMW utasai egy 18 és egy 21 éves fiatal voltak, ők kevésbé sérültek, saját lábukon szálltak ki a járműből, de végül a mentők őket is kórházba vitték.