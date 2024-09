Netflix 2024 legsikeresebb filmek: Tizi hercegnő, cápák és kannibál focisták

Meglepő eredményeket hozott a legnagyobb streaming szolgáltató 2024 első felében. A Netflixen ugyan a top 5 legnézettebb film nem is lehetne eklektikusabb és meglepőbb annál, mint amit a társaság kiadott nemrégiben az első féléves számaikról. Ebben csak a filmek vannak benne, nincsenek benne az olyan sikersorozatok adatai, mint a Bridgerton harmadik évada vagy A tökéletes pár. Annyi biztos, a hercegnők, tinisztárok, retro MILF-ek és a cápák nagyon mentek, na meg a kannibál focisták is.

Millie Bobbie Brown a Netflix aranybányája Fotó: AFP

A hercegnő és a sárkány

Az Isten lábát fogta meg a Netflix Millie Bobby Brownnal, aki brutális pénzeket keres a streamernek, cserébe a legjobban fizetett 20 év alatti színész lett, ugyanis 10 millió dollár alatt már nem igazán kel fel a kanapéról a csinos színésznő. A Stranger Things Tizije ebben a kalandfilmben egy harcos hercegnőként varázsol el minket. A kritikusok fanyalogtak, a látvány elsőosztályú és a közönség 3 hónap alatt összesen 143 milliónyi megtekintést ért el. A sztár korábban hasonló sikereket ért el a két Enola Holmes filmmel is, jövőre pedig jön a Stranger Things lezáró évada és a 200 millió dolláros szuperfilmje, a The Electirc State Chris Prattel és egy harmadik Enola Holmes film is várható az év végére.

Kevin Hart vígjátéka tarolt világszerte Fotó: Northfoto

Légi csibészek

Kevin Hart egyre inkább a stremereken hasít: stand up estjeit imádják, filmjeit világszerte zabálják, sajnos a mozikból kissé eltűnt és ezen a Borderlands idei 120 millió megabuktája se segít sokat, ahol Jamie Lee Curtis és Cate Blanchett mellett égeti magát. A Légi csibészek azonban mindenkinek bejött, ebben partnere volt az Avatar-filmek ausztrál macsója, Sam Wothington is, akivel 129 millió megtekintést generáltak. Az akció-vígjáték kellemes kikapcsolódást nyújtott az egész családnak.

Kannibalizmusra is buktunk 2024-ben Fotó: Northfoto / ZUMAPRESS.com/MOVIESTILLS

A hó társadalma

A harmadik helyen egy 2 Oscarra-jelölt uruguayi film található, sőt a valaha volt legdrágább spanyolajkú film a maga 65 millió dolláros költségvetésével. Az igaz történetekre mindig is buktunk, de a uruguayi rögbicsapat hihetetlen hetvenes évekbeli sztorija még a leggyakorlottabb nézőket is kikezdte. A két és félórás nyomorpornó hiper-realisztikusan mutatja be, mi történt 52 évvel ezelőtt az Andokban ragadt játékosokkal és néhányan hogy élték túl a hideget, a lavinákat, az éheséget és a kannibalizmussal járó lelki gyötrelmeket. 103 millióan nézték meg az év egyik legjobb filmjét.