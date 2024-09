Top 8 streamingpremier: 30 éve megoldatlan tinigyilkosság, a brit királyi család sötét titkai és véres gasztroháború

Újabb izgalmas sorozatok érkezenek a Magyarországon is elérhető tartalomszolgáltatókra, nézze át a heti Top 8 listánkat, hogy mi az, amire érdemes lehet ránézni! A Netflix-sorozatok és más szolgáltatók e heti streamingpremierjei közül válogattunk!

Netflix-sorozatok szeptember utolsó hetére

Gasztrocsaták (Culinary Class Wars) – 1. évad 5-7. rész , szeptember 24.

Szeptember utolsó hetében is több gasztroműsor érkezik, közülük az egyik a 100 versenyzőt felvonultató kíméletlen főzőverseny, melyben 80 amatőr, az ízek iránt rajongó „fekete kanalas” szakács méri össze tudását 20 elit „fehér kanalas" séffel a Netflix új realityjében.

A Netflix sorozatok között érkezik a Gasztrocsaták reality

Fotó: Netflix

Királyok voltunk (We Were Kings aka Los Reyes de Oriente) – 1.évad (minden rész), szeptember 25.

A Netflix sorozatok közül az egyik héten érkező premier a Királyok voltunk című mexikói sorozaté, mely egy háromtagú, összetartó csapatról szól, akik Mexikóváros egyik nyüzsgő nyomornegyedén uralkodnak, egészen addig, amíg egy hirtelen tragédia meg nem töri hatalmukat, és kettőjüket riválissá nem teszi.

A Királyok voltunk a héten érkezik a Netflixre

Fotó: Netflix

Mr. McMahon (Mr. McMahon) – 1. évad (minden rész), szeptember 25.

A dokumentumsorozat a hivatásos birkózással foglalkozó cégnek, a World Wrestling Entertainment-nek történetét mutatja be Vince McMahon irányításának ideje alatt. Az egykori elnök máris bírálta a sorozatot, szerinte sok mindent direkt félremagyaráztak benne. A WWE szervezete rekorddöntő csúcsokat, és összeomlás közeli mélységeket is megjárt az egykori elnök irányításának idején, a dokumentumsorozat a mogul ellentmondásos uralkodását mutatja be. McMahon a kritikái ellenére sem bánta meg, hogy részt vett a dokumentumfilm elkészítésében, egy életre szóló leckének nevezte - írja a barrettmedia.com.

A Mr. McMahon című dokumentumsorozat Vince McMahon, a WWE egykori elnökének uralkodását mutatja be

Fotó: AFP/2012 Getty Images/Michael N. Todaro

A sötétség teremtménye (Gyeongseong Creature) 2. évad (minden rész), szeptember 27.

A történet 1945 tavaszán játszódik a koreai Kjonszangban. Szöul sötét időszakában, a japán elnyomás idején két fiatal, egy vállalkozó és egy nyomozó szembesülnek egy különös, kapzsiság szülte szörnnyel, akivel meg kell küzdjenek a túlélésért.