A spanyol az új török? Feriha és Elif helyett ezek lesznek az új kedvenceitek a Netflixen

Merlí

A Spanyolországban népszerű sorozat folytatása a Netflixen, melyben az eredeti széria egyik főbb szereplője, Pol történetét követhetjük nyomon, miután tanára és mentora Merlí elhunyt. A fiatalember a Barcelonai Egyetem filozófia szakára jelentkezik, ahol az új csoportjába csupa új barát, és színes figura vár rá, miközben együtt keresik a választ az élet nagy kérdéseire. Huszonéveseknek kötelező darab, illetve azoknak a szülőknek - ahogy a vezető filozófia tanárnő is - akik szeretnék jobban megérteni a Z-generáció működését.

Szent család

Ennek a családnak semmi se szent, különösen élükön az a családjáért bármire képes Gloria számára. A kicsit idős anya egy kisbabával költözik egy új környékre, egy fiatal lány társaságában, akiről nem tudjuk, ki is valójában. És akkor még nem beszéltünk a pincében rejtegetett fiúról, aki még szörnyűbb titkokat cipel a hátán, mintsem gondolnánk. A Szent család az utóbbi évek legnagyobb sikere volt, köszönhetően a Najwa Nimre zseniális alakításának a mindenre elszánt anyatigris szerepében.

Töréspont

Nemrégiben írt véleményt a munkatársunk a Netflix legfrissebb spanyol sorozatáról, ami hetek óta a top 10-ben található a stremer-óriás kínálatában. A Grace Klinika és a Vészhelyzet szerelemgyerekeként is aposztrofálható szériában egy valenciai kórház mindennapjaiba tekinthetünk be, miközben éppen egy hatalmas sztrájk van készülőben. A történetet drog, bonyolult szerelmi szálak, beteg és törtető politikusnő és sötét titkokat cipelő orvosok tarkítják. Szerencsére a nőkre is gondoltak az alkotók, ugyanis ezeknek a dokiknak karajiban ők is szívesen lennének egy picit betegek.