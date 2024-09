Terpeszben, egy kis bikiniben mutogatja magát a TV2 frissen házasodott sztárja

A napokban számoltunk be arról, hogy férjhez ment a Next Top Model Hungaryből ismert Szaniszló Kitti, aki egészen a műsor feléig jutott a tehetségkutatóban, azonban ma már nem a modellkedés érdekli. Úgy tűnik, feleségként sem fogja vissza magát: most épp egy nagyon kicsi, hófehér bikiniben mutogatja magát, egyes fotókon még enyhén terpeszbe is téve a lábait.

Nemrég volt az esküvője

Szaniszló Kitti három évvel ezelőtt költözött a fővárosba, kezdetben egy edzőteremben dolgozott, majd mivel mindig is szeretett szerepelni, jelentkezett a TV2 műsorába, ami végül megváltoztatta az életét.

2021-ben egyetlen bőrönddel költöztem fel Budapestre, hogy megvalósítsam az álmaimat. Egy konditeremben kaptam állást.

Könnyen barátkoztam, és társaságok révén megismerkedtem több híres magyar zenésszel és influenszerrel is. Évek óta dolgozok a közösségi médiában, a Next Top Model Hungary óta a modellkedés háttérbe is szorult, sokkal inkább a videókészítésre fókuszálok.

A kamera mögött is tevékenykedek, az már jobban is vonz, mint a szereplés. A műsor óta komolyabban foglalkozom ezzel, ebből a világból ismertem meg a páromat, akivel azóta össze is költöztünk

- osztotta meg korábban a 23 éves lány, aki ekkor még nem mesélt több részletet párkapcsolatáról.

Július elején azonban egy sokatmondó bejegyzést mutatott a közösségi oldalán, melyen egyértelmű volt, hogy egy jegygyűrű van az egykori modell ujján, akit párja, Matuz Ádám, a magyar hiphopvideók egyik legsikeresebb producere a Balatonon jegyezhetett el, alig egy hónapja.

Erre valószínűleg nem sokan számítottak, a fiatal pár máris kimondta a boldogító igent, az egykori modell a közösségi oldalán is mutatott fotókat az esküvőjük napjáról.

Szaniszló Kitti máris felvette a férje nevét, így mától a közösségi oldalain is Matuz Kittiként hivatkozik magára. A fotói alatt nem is kertelt, amikor voltak, akik korainak találták az esküvőt, elárulta, hogy már nagyon szerettek volna összeházasodni, számukra ez volt a legfontosabb.

A fotók alapján az esküvőt Miskolcon tartották szűk körben, a Next Top Model Hungaryből egyik lány sem volt jelen a nagy napon, viszont többen is gratuláltak Kittinek a bejegyzése alatt.