Merész, nem sokat takaró ruhában mutogatja magát a Next Top Model Hungary szépsége - kép

Kouyaté Hawa Krisztina, azaz Hawa a napokban töltötte be a 23. életévét, ezt pedig a barátaival ünnepelte meg. "Hálás vagyok, hogy ilyen barátaim vannak" - írta új bejegyzésében a modell, aki rengeteget változott az elmúlt hónapokban, szinte rá sem lehet ismerni.

Mint ismert, a fiatal lány már rögtön a Next Top Model Hungary második adásában majdnem feladta a küzdelmet, amikor hosszú haját egész rövidre vágták. Akkor keserves sírásban tört ki, szinte sokkos állapotban volt, amikor Ördög Nóra vigasztalta és saját tapasztalatait osztotta meg a lánnyal, milyen érzés rövid hajat viselni.

Hawa rövid hajjal, amit a TV2 műsorában vágtak neki

Később arról beszélt, hogy azóta megszerette az új stílust, és elmondása szerint sokkal nőiesebbnek érzi magát ezzel a hajjal. Ennek ellenére nemrég nagy meglepetést okozott mindenkinek, ugyanis afrofonatokkal, az eredetinél is hosszabb hajjal lehet látni manapság.

Hawa már szinte teljesen meztelenül is megmutatta magát

Bár Hawa már többször is majdnem feladta, végül mindig kitartott, még úgy is, hogy hátrányból indult az egyik fotózáson, mivel az előzőt nem volt hajlandó teljesíteni, ugyanis kikötötte, nem vetkőzik meztelenre az édesapja vallására tekintettel. Ha meztelenre nem is, de félmeztelenre hajlandó, hiszen ő volt az, aki az egész stáb előtt megmutatta melleit, amikor békát raktak a fejére és ő sikoltozva ugrott fel a székből, annyira megijedt az állattól, még az sem érdekelte, hogy fedetlen melleit bárki láthatta.

A 22 éves modell egyre szexibb fotózásokat is vállal, amit büszkén mutat meg a közösségi oldalán, legutóbb igazán trükkös fehérneműben kapták lencsevégre. Hawa legújabb képein testszínű bugyiban és melltartóban látható, melyek első ránézésre szinte nem is látszanak a képen, meztelenség hatását keltve. A képet jobban megnézve azonban Hawa nem teljesen pucér, csak a falatnyi fehérnemű szinte láthatatlan rajta.