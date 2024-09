Combcsizmában és vadító fehérneműben mutogatják magukat a Next Top Model Hungary sztárjai - képek

A Next Top Model Hungary sztárjai is megjelentek szombat este a a Sztárban Sztár All Stars színpadán, az egykori versenyző, Niki, pedig máris előrukkolt egy albumnyi képpel. A modellek nem fogják vissza magukat, ezúttal domina-szettekben pózolnak: vadító latex kiegészítőket és szexi, csipkés fehérneműket kaptak a stylisttól.

Újabb két énekes távozott a TV2 műsorából

Szeptember 21-én már az ötödik élő show ment le a TV2-n a Sztárban Sztár All Starsból. Az adást tizenketten kezdték, de a végére csak tízen maradtak – vagyis ismét kiesett két énekes. Az este ezúttal is nagyon izgalmas volt: a veszélyzónából a közönségszavazás harmadik körében végül továbbjutott Puskás-Dallos Peti és Tóth Gabi, kiesett tehát Tolvai Reni és Zámbó Krisztián.