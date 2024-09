Növelte előnyét, a múlt hetet is fölényesen nyerte a TV2

A szeptember 2-i hét után, előző héten is a TV2-t választotta a legtöbb néző heti átlagban, sőt, a csatorna tovább tudta növelni főműsoridős előnyét fő konkurensével szemben. A kimagasló eredmények elérésében kulcsszerepe volt a saját gyártású műsoroknak, az Ázsia Expressz, A kísértés és a Sztárban Sztár All Stars mind idősávja legnézettebb műsora volt a 18-59 éves nézők körében, a múlt heti átlagokat tekintve.

Nézettség - nagy kedvenc a Sztárban sztár

Fotó: TV2

Vasárnap este (szeptember 15.) rendkívül kiélezett volt a verseny a két legnagyobb csatorna között, ám az este legnézettebb műsora a Sztárban Sztár All Stars volt (AMR: 370 ezer fő), illetve a főműsoridő átlagát tekintve is a TV2 tudott nyerni (TV2: 17,7% SHR, RTL: 16,2% SHR, korcsoport: A18-59). A teljes lakosság (A4+) körében is elképesztően magas nézőszámokat értek el a TV2-es műsorok: az Ázsia Expressz múlt heti átlag nézőszáma (AMR) 782 ezer fő, A kísértés 371 ezres átlagot, míg a Sztárban Sztár All Stars 787 ezres átlagot hozott a csatornának - áll a közleményben.

Nézettség: a Sztárban sztár az élen

Minden csatornát figyelembe véve, a heti toplista első helyén a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adása áll 822 ezres átlag nézőszámmal (AMR), a 2-3. helyen pedig az Ázsia Expressz hétfői és csütörtöki adásai, így a dobogón csak TV2-es műsorok szerepelnek. A vasárnapi Sztárban Sztár All Stars (szeptember 15.) tehát mind a 18-59 évesek, mind a teljes lakosság körében (A4+) nézettebb volt, mint a Sztárbox az RTL-en.

A főműsoridős eredményeket a Tények és a Tények Plusz is erősítette, a teljes lakosság körében (A4+) pedig mindkét műsor idősávja legnézettebbje volt heti átlagban.