Nicole Kidman és Michelle Pfeiffer is csatlakozik az OnlyFans-sorozathoz

Igazi sztárparádéval készül az OnlyFans-sorozat az Apple TV+ -on. A Variety beszámolója szerint a Margot's Got Money Troubles (Margónak pénzügyi gondjai vannak - a szerk.) a címszerepet alakító Elle Fanning után két nagyágyút is leakasztottak a sorozathoz. Az Oscar-díjas Nicole Kidman mellett a háromszoros Oscar-jelölt Michelle Pfeiffer is csatlakozott a stábhoz. A sorozat producere David E. Kelley, aki civilben Pfeiffer férje, és 31 év után most először dolgozik együtt a 66 éves nejével.

Nicole Kidman is csatlakozott a sorozathoz (Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP)

Hollywood nagyasszonyai és az OnlyFans

A történet szerint Margo viszonyt kezd az egyetemi professzorával, és huszonéves egyedülálló anyaként egy vasa sincs. Az ex-birkózó lány ezért úgy gondolja, az OnlyFans újabb lökést adhat a karrierjének és persze némi pénzt is hozhat a házhoz. Pfeiffer Margo anyját, egy Hooters pincérnőt alakít majd a sorozatban, Kidman szerepét még nem jelentették be, de többen arra tippelnek, hogy egy mediátort alakít majd a sorozatban.

Michelle Pfeiffer nagy visszatérése lehet a sorozat Nicole Kidmannel (Fotó: Northfoto)

Mikor érkezik az Apple TV+ szériája?

A kérdés jó, nincs bejelentett dátum, de 2026 előtt nem igazán számíthatunk rá, ugyanis az 57 éves Nicole Kidman és a 66 éves Michelle Pfeiffer is igen elfoglalt mostanában. Kidman most fejezte be a Lioness második évadának forgatását, és ezzel együtt két sorozata is készülőben van. A Kay Scarpetta című krimiszéria Jamie Lee Curtissel, illetve a Hatalmas kis hazugságok harmadik évada is jövőre foroghat. Pfeiffer a Yellowstone-saga legújabb etapjának főszerepében lesz látható, a The Madisonban, amiben a partnere Matthew Fox. Az eddig hírek szerint a Kevin Costner nevével jelzett szériából senki sem tűnik fel a szériában, de még lehetnek meglepetések. Addig is, a Yellowstone 5 évadának második fele novemberben érkezik a Skyshowtimera.