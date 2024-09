Nicole Kidman a Dallas rosszabb pillanatait idézte meg A tökéletes párban

Vannak azok a randik, amiket nagyon várunk és annyira be vagyunk zsongva, hogy az asztalnál elpróbálunk bizonyos jeleneteket, forgatókönyveket, korábban bevált poénokat vagy filmekből ellesett pillanatokat, amikkel úgy gondoljuk, tuti meghódítjuk a jövendőbelinket. Ugyanis talán pont ebből lesz majd az a jó sztori, amiket évek, évtizedek múlva is mesélünk a gyerekeinknek, barátainknak. A Netflix The Perfect Couple - A tökéletes pár című sorozata is lehetett volna egy ilyen történet, ám ezen „a streaming randin” valami nagyon félrecsúszott, ugyanis a partner nem tudta eldönteni, mit is akar: szatíra vagy krimi lenni? Bármelyik is volt a cél, rossz sablonjai ellenére két szék között nagyon csúnyát zakózott.

Rekord nézettséggel indított A tökéletes pár a Netflixen (Fotó: Northfoto)

Rázzad

A sztori egy tipikus „wodunnit” típusú krimi-dráma, ami amúgy Elin Hilderbrand bestselleréből készült. A gazdag írónő, Greer Garrison Winbury középső fiacskájának álomesküvője készül a festői birtokán, ahol szemlátomást senki sem minimálbérből tengeti a napjait. A lagziig el se jutunk, ugyanis a kézfogó előtti próbavacsora éjszakája után egy holttestet találnak a tengerparton. A helyi, keveset látott rendőrök pedig – kicsit lassabban, mint kéne – rájönnek, itt bizony gyilkosság történt. Eddig egész izgi, nem?

Nos, az első árulkodó jel maga az intró, amit azóta a sorozat készítői közül Kidmantől kezdve a vécés néninig mindenki megvédett: Meghan Trainor: Criminal című számára flashmobot táncol a násznép. Igen, mintha egy nettó 20 évet megkésett, bénán koreografált klipben lennénk, ez lett a főcím. Itt volt az az érzésem, hogy akkor most egy izgalmas szatírát fogok látni - mint kiderült, csalhatatlannak vélt filmes szimatom ellenére én is tévedhetek.

3D-s figurákra nem futotta

A Winbury család tagjai a tipikus gazdag amerikai sznobok mintapéldányai; az anya sikeres író és igazi született feleség, az apa, Tag, a helyi DILF látszólag minden lány és asszony vágyálma, valójában már reggel nyolckor úgy támolyog a piától és a fűtől, mint Mick Jagger egy közepesen nehéz napján. A három fiuk – dacára annak, hogy fizikailag kb. annyira hasonlítanak egymásra, hogy történetesen férfiak – pedig szintén a sablonkatalógusból lettek kiválasztva; Thomas, a legnagyobb a helyi jópasi, aki laza, szabályszegű, a szeme is rosszul áll, hobbija mások vitaminjait és gyógyszereit ellopkodni és random beszedetni másokkal. Miközben terhes felesége, Abby, aki állítása szerint az a fajta nő, aki passzol a tapétához, erősen kopasztja a családi számlát, hogy fenn tudják tartani az életszínvonalukat. A középső fiú a hősszerelmes művész Benji, aki az anyja szemében elköveti azt a hibát, hogy behozza „az átlaglányt” a családi életbe – egy zoológust szeretne elvenni. A legkisebb fiú, Will – aki hamarosan betölti a tizennyolcat – a helyi fura srác, aki… szimplán kanos és fura. Ez a díszes társaság oldalbordákkal és furcsa családtagokkal, barátokkal kiegészülve vár ránk 6 részen keresztül, miközben 10 körmünket le kéne rágnunk, hogy kiderüljön, ki lehet a gyilkos? Nos, sokat segített volna, ha ezek a figurák tényleg érdekesek, színesek, drámaiak vagy viccesek, de sajnos nem bonyolultabbak, mint a fent említett Dallas figurái, és így bizony nem megyünk manikűröshöz a tövig rágott körmeinkkel.