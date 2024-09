Noszály Sándor két fogát kiütötték - fotó

Még el sem kezdődött az RTL Klub szégyenműsora, a Sztárbox, már ketten is lemondták a szereplésüket azelőtt, hogy adásba kerültek volna. A sztárok között volt Henry Kettner influenszer is, aki kínos magyarázkodásba kezdett nemrég, és azt állította, hogy egy sérülés miatt mégsem tud megmérkőzni Noszály Sándorral. Ez azért is volt nevetséges, mert pár nappal korábban Pápai Joci is erre hivatkozva mondta le a versenyt, így Kettnernek meg sem kellett erőltetnie magát, hogy milyen indokkal ne szerepeljen az erőszakos műsorban, amiben lényegében alig látható az, amit a nézőknek ígérnek, azaz a boksz.

Noszály Sándor

Fotó: instagram.com/noszaly

Az este utolsó összecsapására érkezett Noszály Sándor, aki eredetileg a műsort feladó Henry Kettnerrel bokszolt volna, így az utolsó percig titkolt ellenféllel lépett ringbe, akiről a helyszínen derült ki, hogy Pribelszki Norbert, az RTL Klub egykori színésze. Hiába, hogy Pribelszki erősebbnek tűnt az elején és sokszor átvette az irányítást, végül Noszályt hozták ki győztesként, ami ismét jól mutatja, hogy a Sztárboxnak szinte semmi köze a valódi bokszhoz, csupán a csatorna szánalmas igyekezete, hogy nézőket szerezzen.

Noszálynak két foga is kitört, egy fotón megmutatta, hogy néz ki erősen hiányos fogazattal.