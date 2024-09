Kiderült, valójában miért békült ki az Oasis zenekar testvérpárja

Augusztus végén jelentete be 14 állomásos visszatérő turnéját a legendás Oasis zenekar, amely több mint 15 éve oszlott fel Liam és Noel Gallagher nézeteltérései miatt. A gyűlölködő Gallagher testvérek a zenekar feloszlása óta, azaz 15 éve szóba sem álltak egymással, ezért mindenkit váratlanul ért, hogy újraindul az Oasis, akik jövőre már turnét is szerveztek, az időpontokra szinte azonnal elfogyott az összes jegy.

A Gallagher fivérek több mint 15 évig nem álltak szóba egymással

Fotó: Oasis Instagram

A hatalmas bejelentés váratlanul érte a zenei világot, hiszen nem sok esélyt láttak a Gallagher testvérek békülésére, azonban most kiderült, mi motiválhatta őket arra, hogy elássák a csatabárdot, és félretegyék a nézeteltéréseiket. Az oka nem más, mint idősödő édesanyjuk egyre romló állapota, aki nemrég emiatt eladta a család írországi nyaralóját is, ahol korábban rengeteg időt töltött. A 80 éves nő, Peggy már korábban is kérte fiait, hogy béküljenek ki, de eddig hajthatatlanok voltak.

A Gallagher testvérek édesanyja egyébként Manchesterben lakik, de Írország volt a második otthona, viszont idős kora miatt megviselte a rengeteg utazás a két hely között, ezért is döntött úgy, hogy megválik a nyaralótól, ahová egyre ritkábban jutott el.

Az elmúlt években alig láttuk itt Peggyt. Feltételezem, hogy öregszik, és úgy döntött, hogy eladja, mert nem tudta úgy kihasználni a házat, mint korábban

- idézi egy ottani forrás szavait a The Sun.

Peggy Gallaghernek már több barátja is úgy döntött, elhagyják Írországot, a család pedig Angliában él, ezért is hozta meg a nehéz döntést, ami ahhoz vezetett, hogy a két fia közti viszály is végre rendeződni látszik, ugyanis aggódhattak édesanyjuk egészségügyi állapota miatt, ezért kezdtek el beszélni újra egymással.

Noel Gallagher

Fotó: AFP/Bertrand Guay

Az Oasis angol rockzenekart még 1991-ben alapították a Gallagher firvérek, Liam Gallagher, a zenekar énekese és Noel Gallagher szólógitáros. Rajtuk kívül Paul Arthurs gitáros, Paul McGuigan basszusgitáris és Tony McCarroll dobos alkották az akkora alapító tagokat. Az Oasis rendkívül népszerű volt, máig több mint 70 millió albumot adott el világszerte, nyolc listavezető számuk volt Nagy-Britanniában. Noel Gallagher szerezte a zenekar számainak nagy részét, testvérével, Liamal csak ők voltak folyamatos tagjai a legendás zenekarnak a feloszlásuk előttig.