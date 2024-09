Visszatér az Oasis, de milyen áron?

Az Oasis zenekart alapító testvérek, Liam és Noel Gallagher jó tizenöt éve látványosan összevesztek: 2009-ben nemcsak közös együttesük szűnt meg, de a viszonyuk is jó időre megromlott, azóta szóba se álltak egymással – legfeljebb a médiában sértegették egymást.

Az Oasis 2006-ban: Gem, Noel Gallagher, Andy Bell és Liam Gallagher

Fotó: Mike CLARKE / AFP / Mike CLARKE / AFP

Pár hete azonban teljesen megváltozott a helyzet, Noel Gallagher ugyanis egy videós interjúban azt találta mondani, hogy amikor ő énekelt az Oasis felvételein, az jól szólt, de amikor Liam, az remekül. A korábbi testvérháború után a szokatlan bókra már felkapták a fejüket a rajongók, akik pár nappal később meg is kapták a hírt: újra összeáll az Oasis, és hamarosan turnéra is indulnak.

Oasis: még el sem kezdődött, de már tart az őrület

Az egyesülésnek több oka is lehet, de az anyagi ok minden bizonnyal elöl áll a listán. A turnéról először tudósító Sunday Times szerint a Gallagher testvérek fejenként 50 millió fontot (nagyjából 23 milliárd forintot) kaphatnak az eredetileg 14 állomásosra tervezett koncertsorozatért – amelyet ugyan világkörüli turnénak hirdettek, de az első közlések szerint csak Nagy-Britanniára és Írországra fog korlátozódni.

Annyi biztos, hogy jegyárusításnál komoly őrület bontakozott ki, a rajongók versenyt futottak, hogy megelőzzék egymást a foglalási sorban. A birminghami egyetem becslése szerint a kezdeti (az első körben meghirdetett helyszínekre vonatkozó) jegyeladásokból és egyéb bevételekből összesen 400 millió font jöhet össze.

Csak összehasonlításként, a Take That 2011-es visszatérése körülbelül 140 millió fontot termelt, a Victoria Beckham nélkül összeálló Spice Girls 2019-es turnéja pedig 60 millió fontot hozott, noha a Ticketmaster oldala is összeomlott a nagy érdeklődéstől.

Őrület van az Oasis körül, már az unió is beszállt

A jegyek körül az Oasis-turné kapcsán sincs minden rendben: az állójegyek ára 150 font körül mozog, de a prémium csomagok ára több mint 500 font is lehet – nem hivatalos jegyeket azonban 6000 fontért is árulnak, bár a zenekar is figyelmeztette a rajongókat, hogy ezeket a jegyeket érvényteleníthetik.