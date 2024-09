Olivia Newton-John ma lenne 76 éves - képek

1963-ban Turpie segítségével lépett fel először a televízióban, a Kevin Dennis Audition című tehetségkutatóban, ahonnan öt alkalom erejéig áthívták a Sunny Side Up című zenés tévéműsorba, majd megnyerte a Sing Sing Sing című tehetségkutatót is.

Első albuma 1971-ben jelent meg If Not For You címen ,melynek címadó dalát Bob Dylan írta. Nagy-Britanniában és Ausztráliában hamar sikereket ért el. 1974-ben Newton-John képviselte az Egyesült Királyságot az Eurovíziós Dalfesztiválon a 'Long Live Love' címû dallal, mellyel 4. helyen végzett.

A Grease című filmben milliók rajongtak érte

1978-ban Newton-John szerepelt a Grease című zenés filmben, amely akkoriban a legtöbb bevételt hozó zenés film volt, és amelynek filmzenéje továbbra is a világ egyik legsikeresebb dalai közé tartoznak. A film alapja egy 1971-es színházi musical volt, ezzel lett világszerte ismert John Travolta és Olivia Newton-John. Ők alakították Danny Zukót és Sandy Olssont: a vagány, nőcsábász, laza, flegma srácról kiderült, hogy valójában törékeny a lelke és szerelmes típus, a jó tanuló, szelíd, csendes lány pedig a végén igazi vadmacska lett, egy hódítani kész, bőrdzsekis szexbomba. Minden idők egyik legnépszerűbb musicalje lett.