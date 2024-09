Részletesen elmondták Opitz Barbinak, hogy miként ölnék meg

Zámbó Krisztián után Opitz Barbi lesz a vendég a TV2 Titkok Ramónával új évadának következő adásában, amely szerdán 14 órától lesz elérhető a TV2 Play felületén.

Lékai-Kiss Ramóna és Opitz Barbi a stúdióban

Az énekesnő a felvételen többek között arról beszélt, hogy miért vonult vissza az elmúlt két évben, de mesélt a terveiről, a szüleivel való jelenlegi kapcsolatáról, illetve a párkapcsolatáról is, valamint arról, hogy mit változtatott meg benne, miért vált fontossá számára a spiritualitás.

Opitz Barbi azt is elmondta, hogy mennyire hálás azért, hogy sok fiatal példaképe lehet, de az ismertség árnyoldala is szóba került a beszélgetésben: "Akkor még pörgettem, az összes kommentet elolvastam, mindig néztem, ki mit ír, és erre rá lehet szokni, rá lehet kattanni, hogy úristen, most ki mit írt. És ez mindennapos rutinom volt. Gyomoridegem volt, sírtam, volt, hogy megkérdőjeleztem a saját tehetségemet, már elkezdte rombolni az önbizalmamat.

Volt olyan is például, hogy egy 18 éves fiútól kaptam fenyegetéseket.

Fel kellett jelentsem. 22 darab hangüzenetet kaptam, amikben elmondta, hogy hogyan ölne meg" – mesélte az énekesnő. Nézzen bele a vallomásába!

A második szezon Zámbó Krisztiánnal indult, aki az Ázsia Expressz után itthoni baleseteiről, kórházba kerüléséről is mesélt: "Felfelé mentem a mozgólépcsőn egy bevásárlóközpontban, teljesen józanul. Akkor jöttem haza Ázsiából, lyukak voltak a kezemen, égési sérüléseim voltak... Az utolsó lépcsőnél megbotlottam, gurultam le, de közben a mozgólépcső vitt felfelé. A mögöttem lévőkre estem rá. A haverom rohant volna, de senki nem tudott elkapni. Gurultam le, tele voltak után csíkokkal... után egy hétre borultam egy nagyot Budapest közepén. Akkor volt egy csukló- és egy könyöktörésem. Az be is tett nekem" – magyarázta.

A videós podcast vendége lesz még ebben az évadban többek között Dopeman és az Ázsia Expresszben szintén látható Sáfrány Emese