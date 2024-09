Ördög Nóra az Origónak: Láttam sírást, kiborulást és sok tehetséget

„Hogy a brand visszatér, óriási dolog, nagyon sokunknak van kötődése a műsorhoz. Magam is nagy rajongója vagyok a Megasztárnak, figyelemmel kísértem régen, még szavaztam is sokat. Úgyhogy amikor a felkérés érkezett, én elolvadtam, mert menő dolog, hogy bele tudok kapcsolódni, részese lehetek a Megasztárnak” – mondta az Origo megkeresésére Ördög Nóra műsorvezető.

Ördög Nóra, Till Attila, a Megasztár műsorvezetői

Fotó: TV2

„Persze a zsűritől is nagyon függ, milyen lesz az évad, és elmondhatom, hogy elképesztően erős a zsűrigárda. Nem tudom, volt-e ennyire nívós csapat mostanában zenés műsorban. Hihetetlen jó volt őket munka közben figyelni: szakmailag is, de szórakoztató is volt persze” – mesélte.

Fontos, hogy a zsűri nem akarja megalázni a lelkes, de néha teljesen hamis próbálkozókat: „Nagyon sok tehetség bukkant fel, olyan versenyzők, aki nem indultak sok éve tévés tehetségkutatóban - de most a nagyon komoly zsűricsapat miatt úgy érezték, hogy nekik szeretnék megmutatni, hol tartanak, mit tudnak.

A zsűri pedig mindenkiben igyekezett meglátni a tehetséget.

Az volt a fontos, hogy találjanak valami motiváló mondatot, amivel nem tántorítják el a fellépőt”.

Fotó: TV2

Ördög Nóra sok vitát látott, hallott

Az eleje derűs lesz, a középdöntőben jönnek a nagyobb drámák: „Több ember jutott tovább a válogatóról, mint tervezték, így a középdöntőben jön majd el a feketeleves. Kellemes hangulatban zajlott a válogató, de drámai volt a középdöntős szakasz, ott aztán potyogtak a könnyek. A zsűritagok közt is volt, aki kiborult vagy sírt, viták voltak, harcoltak a versenyzőkért. Túl sok jó énekes volt, de aztán sajnos ki kellett szórni olyan embereket, akinek egy másik évben bőven ott lehetett volna a helyük az élő szakaszban” – mesélte az Origónak.

„Szívükön viselik a zsűritagok, kivel mi történik, hiszen ők adták a nevüket a műsorhoz, természetesen nekik is fontos, ki jut be az élő show-ba. Érdekes volt nézni, hányféle szempont van, kinek fontosabb a hang, a karakter, ki az, aki a sztárlakatokat kereste. Még szakmabeliként és műsorvezetőként szórakoztató volt ezt figyelni” - tette hozzá Ördög Nóra.