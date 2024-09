Ezt gondolja valójában Ördög Nóra Krausz Gáborról - videó

Krausz Gábor és Mikes Anna még a Dancing with the Stars műsorban ismerkedtek meg, amit meg is nyertek, majd hónapokkal később bejelentették, hogy egy párt alkotnak a való életben is. Együtt vágtak neki az Ázsia Expressz kalandjának, melyben Krausz Gábort egy teljesen új oldaláról ismerhetik meg a nézők. Ördög Nóra azonban nem csodálkozik azon, hogy több nagy vitája is volt már a műsorban, hiszen dolgoztak együtt a táncos show-ban is, és évek óta együtt forgatják a TV2 gasztrorealityjét, a Séfek séfét.

Krausz Gábor és Mikes Anna az Ázsia Expresszben versenyeznek, a műsorvezető idén is Ördög Nóra

Fotó: TV2

Az Ázsia Expressz műsorvezetője a megszokott módon most is videónaplókat készít az új évadról, melyből a műsor rajongói extra tartalmakat és sok érdekes információt tudnak meg az adott országról, és néha más témákról is. A Nánázsia egyik ilyen epizódjában Ördög Nóra nem fogta vissza magát és őszinte véleményt mondott Krausz Gáborról, aki már többször összeveszett Béres Anettel és Sáfrány Emesével, de a versenyhez később csatlakozott L.L. Juniorral is volt egy komolyabb vitája.

Ördög Nóra a videónaplója egyik jelenetben az egyik operatőrrel fut össze, aki az idén már nem közvetelenül vele forgatott, hanem az Ázsia Expressz versenyzőivel.

"Bazsi, tessék, téged már alig látunk az idei Nánázsiában. Kiírtad magad a történetből.

Otthagyott engem az egyik párért, ezt nem lehet szebben mondani. Gáborokhoz ment, pedig Gábor nem egy könnyű ember, ezt tudjuk jól.

Elvei vannak. Gondolom, vannak küzdések" - mondta viccelődve Ördög Nóra, arra utalva, hogy hiányolja kollégája jelenlétét, és arra is, hogy Krausz Gábor egyre nehezebben viseli az Ázsia Expressz kihívásait.

A kalandreality legutóbbi hajszája után végül Mikes Anna és Krausz Gábor végzett az első helyen, másodikként L.L. Junior és Dárdai Blanka értek be a célba, és Stohl András és Till Attila estek ki a játékból.

A következő héten így ők folytathatják a küzdelmet: