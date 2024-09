Összeomlott az Ázsia Expressz szereplője, megvannak a kiesők

Összeomlott az influenszer, amikor kiderült, hogy a kiesés szélére kerültek. „Nem akarok velük menni hajszázni, mert mind a két párost nagyon szeretem, és tudom, hogy valaki nem fog visszajönni” – sírdogált Zsigmond Angi az Ázsia Expressz szeptember 20-i adásában, amikor kiderült, hogy nekik kell menni hajszára Jollyék és Dietz Gusztávék ellen.

Összeomlott az Ázsia Expressz szereplője

Fotó: TV2

A párosnak nagyon rosszul esett, hogy ők kerültek a kiesés szélére, kétszínűnek nevezték a többieket, de ennél durvább dolgok is elhangoztak. Itt meg tudja nézni videón, hogyan reagáltak, mit kellett kisípolnia utólag a szerkesztőknek.

Egy szereplő összeomlott, egy másik kiborult

Stohl András nem finomkodott, elmondta, hogy a három párosból egyiket sem várja vissza a műsorba. "A kicsiknél nagyon rossz sokszor a stílus. Mindenféle szempontból" - mondta a fiatal párosról. Dietz Gusztávval a volt a legfőbb baja, hogy ő saját magával küzd, miközben mindenki pincsikutyaként rohangál körülötte, hogy jókedve legyen. "Ne legyen jókedved! Ha nincs jókedved, menjél haza!" - indítványozta. Jollyék esetében megjegyezte, hogy Barbara stílusát sem könnyű megszokni, de legalább ezen a napon úgy indultak harcba, ahogy illik, pozitívan, lendületesen.

Szuperák Barbi bokája kifordult az egyik feladat teljesítése közben, de folytatta a versenyt - persze később ez a páros is összeveszett, hosszan kiabáltak egymással. "Nehezen tudom kezelni ezeket a kirohanásokat... de én is benne vagyok. Meg is sértődöm, aztán mégsem. Én is megsértem őt. De megbeszéltük, hogy támogatni fogjuk egymást lelkileg"- magyarázta Jolly.

Dietz Gusztáv pedig kifejezetten kedvetlenül, gyakran átkozódva, morózus arccal csinálta végig a hajszát, mint Laky Zsuzsinak elmondta, mással nem lett volna hajlandó eljönni a versenybe.

Fotó: TV2

