Pál Dénes is szerepel a TV2-n ma induló Sztárban sztár All Stars műsorában, ehhez pedig át kell majd alakulnia. Facebook-oldalán megmutatta, hogy hosszú idő megborotválkozott, ezt pedig a 2018-ban született első gyereke, Panna Róza megrökönyödve vette tudomásul. "Elkezdődött az átalakulás! A lányom, aki hat év alatt nem emlékszik arra, hogy látott volna szakáll nélkül, csak annyit tudott mondani: Jézusom, apa, mi van veled? Holnap este, vasárnap 19.15-kor nem egészen így fogok kinézni, számomra is megkezdődik a Sztárban sztár All Stars" - írta közösségi oldalán. A show szombaton és vasárnap is képernyőn lesz ezen a hétévégén, ma kezdődik, Tóth Gabi már rögtön az első este bizonyíthat.

Pál Dénes

Fotó: TV2

Pál Dénesnek és a feleségének, Heninek már két közös kislánya is született: elsőszülött lányuk, Panna Róza 2018-ban, Emma Sára pedig tavaly született. A páros polgári esküvője 2022 nyarán volt, a napokban pedig a templomban is örök hűséget fogadtak egymásnak. Erről az énekes Instagram-oldalán számolt be közös képük mellett. "Örökkön örökké – eddig is tudtuk és »hivatalosan«, az anyakönyvvezető előtt már rég kimondtuk egymásnak az igent. A hétvégén Isten előtt is megerősítettük az eskünket, a kislányunk pedig részesült a keresztség szentségében" – írta korábbi bejegyzésében Pál Dénes.

A közösségi oldalára felkerült szövegben arra is kitért, hogy sokat gondolkodott azon, megossza-e közösségi oldalán ezt a hírt. "Az ember erről nem nagyon beszél, a hit magánügy, nem tesszük a kirakatba” – magyarázta. De a feleségemnek és nekem is fontos volt az egyházi esküvő, ahogy az is, hogy a gyerekeinket megkereszteljék. Emma Sára keresztelője pedig – ugyanúgy, ahogy annak idején Panna Rózáé – csodálatos élmény volt, amit csak a családunkkal osztottunk meg" - árulta el az énekes, aki egyébként igyekszik óvni a magánéletét, csak nagyon ritkán beszél a feleségéről és a gyerekekről.

Pál Dénes és a lánykérés

Néhány éve Rómában lepte meg egy gyűrűvel a szerelmét Pál Dénes, aki erről akkoriban a Mokkában mesélt a TV2-n. Elárulta, hogy párja egyáltalán nem számított rá, hogy ott és akkor felteszi neki a kérdést.