Sztárparádét hozott Magyarországra Palvin Barbara - fotók

Szombat este a turai Botaniq kastélyban jó pár sztár jelenlétében került sor a The Duel című film magyarországi díszbemutatójára, amelyen Palvin Barbara is részt vett a férjével, Dylan Sprouse-szal – aki a film főszereplője is egyben.

Dylan Sprouse és Palvin Barbara a The Duel magyarországi díszbemutatóján

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A sztárpáron kívül megjelent a bemutatón a film író-rendező párosa, Justin Matthews és Luke Spencer Roberts is, valamint szintén ott volt többek között María Gabriela de Faría venezuelai színésznő, aki a filmben az Aphrodite nevű szereplőt játssza. Nézze meg galériánkat is a helyszínen készült fotókból!