Jöhet a baba Palvin Barbaráéknál

Palvin Barbara 2023-ban ment hozzá Dylan Sprouse színészhez, akivel már családot is alapítanának – legalábbis a világhírű magyar modell erre utalt egy fotózással egybekötött interjúban.

Csak remélem, hogy hamarosan lesz egy egészséges kisbabánk"

– mondta Palvin Barbara a Harper's Bazaar brazil kiadásának, amikor szóba került a gyerekvállalás.

Palvin Barbara a brazil Harper's Bazaar címlapján:

Magyarországon ment férjhez Palvin Barbara

Palvin Barbara és Dylan Sprouse 2023 nyarán Magyarországon, a Palvin család ceglédberceli birtokán házasodtak össze. A ceremóniára titokban került volna sor, de a településen lakók hamar észrevették, hogy valami készül, így több felvétel is kiszivárgott idő előtt.

"Már korábban hallottuk, hogy valami nagy esemény készülődik közelben, így elmentünk és körbenéztünk egy kicsit. Nem is kellett sokat várni, a délután folyamán azt láttuk, hogy gyülekezik a helyszínen a násznép. Egyszer csak a menyasszonyt is megpillantottuk, fantasztikusan nézett ki, a lélegzetünk is elállt" – mondta akkor egy szemtanú, aki az első fotót készítette a menyasszonyi ruhában feltűnő Palvin Barbaráról. Később persze kiderült az esküvő összes részlete, Palvin Barbara és a Vogue is közölt hivatalos képeket.

Palvin Barbara egyvalamit nem bízna a férjére

A pár egy ideje Los Angelesben él, Palvin Barbara erről így mesélt a költözéskor: "Dylan és én vásároltunk egy házat Los Angelesben, teljesen odáig vagyunk érte. Mindent magunknak csinálunk a felújításnál, így a hétköznapokon simán lehet engem látni, ahogy padlót csiszolok, javítom az ablakokat, festek dolgokat. Alapból lusta ember vagyok, de ilyen aktív sosem voltam még. Ez viszont normális, izgatottak vagyunk a közös projekttől" – magyarázta.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse

Fotó: Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A kapcsolatuk mindig is harmonikusnak tűnt, ugyanis gyakran lehetett már látni közös fotókat, videókat, amin viccelődnek egymással vagy romantikusan bújnak egymáshoz. Azonban van valami, amit a magyar modell soha nem bízna a férjére, az pedig a divat. Ugyanis ha stílustanácsról van szó, akkor a férjét biztosan nem fogja megkérdezni, hogy mit viseljen: "Mindig túlméretes kabátokat vagy blézert hordok. A cipőkre és a táskákra viszont mindennél jobban odafigyelek!" – mondta augusztusban Palvin Barbara.