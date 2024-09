Palvin Barbara a megcsalás után egy újabb magánéleti pletykára reagált

Palvin Barbara és Dylan Sprouse tavaly nyáron mondták ki a boldogító igent az albertirsai templomban. A pár kapcsolat mindig is harmonikusnak tűnt, azonban még nyár elején többen is azt pletykálták, hogy a színész megcsalta a magyar modellt. Több közösségi oldalon is elterjedt, hogy a színész egy 17 éves TikTokkerrel, név szerint Goandshipwithus nevű felhasználóval csalta meg a feleségét, holott a modellel még csak egy éve házasok. A közösségi oldalakon több videó alatt is arról beszélnek, hogy hihetetlennek tűnik a megcsalás, és alaptalan pletykákról beszéltek. Mint írtuk, erre a napokban már reagáltak is a fiatal házasok.

Fotó: AFP

A megcsalás mellett a másik téma, ami terjed róluk, hogy készen állnak a szülői feladatokra és a modell most már bármikor teherbe eshet. A kapcsolatuk során már számos alkalommal kellett megcáfolnia a pletykákat Palvin Barbinak, hogy babát vár, és egyelőre most sem terhes. Egy amerikai divatlapnak nemrég azt mondta, reméli, hogy hamarosan lesz egy egészséges kisbabájuk. Ám a hot! magazinnak ennél sokkal konkrétabban fogalmazott a szupermodell:

– Ez egyelőre csak egy gondolat; majd kiderül, mi lesz.

Úgy gondolom, még egy-két évet várunk, és utána meglátjuk

- árulta el a terveiket.

Palvin Barbara elképesztően gazdag, ennyi pénze van

Szokták azt mondani több magyar modellről, hogy világszerte ismert, de ez igazából csak Palin Barbarára igaz, 20 millió 300 ezer követője van az Instagramon. Mihalik Enikőre is világhírű modellként hivatkozik néha a magyar sajtó, de neki 207 ezer követője van – azaz Palvinnak majdnem százszor annyi. Palvin Barbara vagyonát 6 millió dollárra, 2 milliárd 120 millió forintra becsülik, de erről persze nem nyilatkozik.

Kislányként nem igazán vonzotta a modellkedés, helyette sokkal inkább az éneklés és focizás érdekelte. 2006-ban minden megváltozott, az akkor 13 éves lányt egyszerűen leszólították az utcán, nem akar-e modellkedni - innentől kezdve nem volt megállás, az ICON Modellügynökségnél kezdett először dolgozni. A kifutón 2010 februárjában a milánói Fashion Weeken debütált, méghozzá a Prada képviselőjeként, és még ez év tavaszán részt vett a párizsi divathéten is. Világhírű cégekkel dolgozott együtt, és még csak 30 éves.