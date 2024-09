Itt vannak Palvin Barbara legvadítóbb fotói

Palvin Barbara nemrég komoly sztárparádét hozott Magyarországra, miután férje, a színészként ismert Dylan Sprouse új filmjét, a The Duelt a turai kastélyban is bemutatták. A házaspáron kívül megjelent a bemutatón a film író-rendező párosa, Justin Matthews és Luke Spencer Roberts is, valamint szintén ott volt többek között María Gabriela de Faría venezuelai színésznő, aki a filmben az Aphrodite nevű szereplőt játssza.

Dylan Sprouse és Palvin Barbara a The Duel magyarországi díszbemutatóján

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Palvin Barbara jó ideje a leghíresebb magyar modell, már az Instagramon is több mint 20 millióan követik. Feliratkozói örömére a közösségi oldalán is sűrűn oszt meg magáról divatfotókat, szexi képeket, ezek közül az alábbi galériában is megnézheti az újabbakat.