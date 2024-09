Palvin Barbi nem takargatja magát, szinte a köldöke is kilátszik a mélyen dekoltált felsőből - képek

Palvin Barbara és Dylan Sprouse tavaly nyáron mondták ki a boldogító igent az albertirsai templomban. A Harlekin Birtokon tartott esküvőt eredetileg meghitt eseménynek tervezték, ám végül 115 vendég ünnepelt együtt a fiatalokkal. A magyar szupermodell feleségként sem fogja vissza magát és előszeretettel mutatja meg tökéletes alakját és idomait. Legutóbb egyszerre volt csinos és szexi egy elegáns, extrém mélyen dekoltált ruhában.

A párkapcsolat mindig is harmonikusnak tűnt, azonban még nyár elején többen is azt pletykálták, hogy a színész megcsalta a magyar modellt. Több közösségi oldalon is elterjedt, hogy a színész egy 17 éves TikTokkerrel, név szerint Goandshipwithus nevű felhasználóval csalta meg a feleségét, holott a modellel még csak egy éve házasok. A közösségi oldalakon több videó alatt is arról beszélnek, hogy hihetetlennek tűnik a megcsalás, és alaptalan pletykákról beszéltek.

Ezt igazolja az is, hogy a fiatal házasok a mai napig boldogok, sőt, a minap együtt jelentek meg a turai Botaniq kastélyban a The Duel című film magyarországi díszbemutatóján, melynek főszereplője Dylan Sprouse, Palvin férje.

Palvin Barbara férjének határozott véleménye van a megcsalásról

A The Duel amúgy egy klasszikus párbajról szól, a történet szerint ugyanis a Callan McAuliffe által alakított Woody rajtakapja a legjobb barátját (Dylan Sprouse karakterét), hogy viszonyt folytat a barátnőjével, és mivel épp egy régi birtokon időznek, egy pisztolypárbajjal akarja lerendezni a helyzetet. Ennek kapcsán a premieren szóba került a megcsalás is, amire reagált a színész.

"Azért szeretem ezt a filmet, mert a probléma mindkét oldalával foglalkozik.

Szerintem mindenkinek vannak olyan barátai, akik ízléstelen dolgokat követnek el.

A jó hír, hogy ebben a filmben nincsenek rossz emberek, de jó emberek sem.

Ez egy morális szürke zóna.

A filmben mindenki ugyanakkora szemétláda" - nyilatkozta Dylan Sprouse, majd Palvin Barbara vette át a szót.

"Szerintem a film nagyon jól kifigurázza ezt az egészet, úgyhogy inkább viccesnek tartom, mint sértőnek" - idézte őt a Metropol.