Elképesztő dicséretet kapott a páratlan tehetségű zongoravirtuóz, Péter Bence

David Foster tizenhatszoros Grammy díjas kanadai lemezproducer, filmzeneszerző és zenei vezető eddig olyan gigasztároknak készített lemezeket, mint Michael Jackson, Whitney Houston, Beyoncé, Céline Dion, Michael Bublé, Barbra Streisand. Azt azonban kevesen tudják, hogy remek viszonyt ápol a kiváló magyar zongoravirtuózzal, Péter Bencével is, akit gyakran meghív az otthonába is. „Ilyenkor szinte családtagként kezelnek, van, hogy közösen zenélgetünk és az is előfordult, hogy Foster alig 3 éves kisfia, Rennie is beszállt a jam-elésbe a dobjával” – meséli Péter Bence.

Az egyik ilyen alkalom egy szűk körű baráti összejövetel volt, ahol Foster színpadra kérte Bencét és úgy mutatta be barátainak, mint napjaink egyik legkreatívabb és leginspirálóbb zenészét, aki egy olyan különleges tehetség, akivel a hosszú pályája során is csak ritkán találkozott. „Ez a srác fenomenális” - mondta, majd hosszasan beszélt Bence zeneszerzői és színpadi munkásságáról, részletesen leírta, hogy miként hoz létre különböző hangokat a zongora testéből és hogy ezeket egymásra építve az eredmény egy teljes zenekar hatását kelti, holott mindvégig kizárólag a zongorát halljuk.

Péter Bence a zongorák Ed Sheeran-je, ráadásul Bence nem is énekel, tehát ugyanazt a hatást csakis a hangszerével éri el

– mondta David Foster.

Mindezt a magyar közönség is megtapasztalhatja december 7-én, az MVM Dome-ban, ahol Péter Bence legújabb műsora egy feledhetetlen koncertélményt ígér.