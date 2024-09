Agyvérzéssel kórházba került Brian May, a Queen gitárosa

A Queen gitárosát, Brian Mayt kórházba szállították, miután agyvérzést kapott. A 77 éves rocksztár most beszélt arról, hogy a múlt héten be kellett vinni, a kisebb sztrók után átmenetileg nem tudta használni a bal karját.

A Queen gitárosa, Brian May

Fotó: NurPhoto via AFP

Szerdán, szeptember 4-én számolt be ijesztő egészségügyi megpróbáltatásairól, de a videóban inkább nyugtatta a követőit, közölte a rajongókkal, hogy továbbra is tud zenélni, nem bénult le a karja.

A Queen gitárosa jó hírt is mondott

„Azért vagyok itt, hogy először is jó hírekkel szolgáljak. Azt hiszem, a jó hír az, hogy az elmúlt napok eseményei után tudok gitározni. Ezt azért mondom, mert ez némileg kétséges volt... az a kis egészségügyi probléma, amit említettem, körülbelül egy hete történt. Ezt kisebb agyvérzésnek nevezték, és hirtelen, a semmiből jött, nem tudtam irányítani ezt a karomat, így egy kicsit ijesztő volt. Azt kell mondanom, hogy a legfantasztikusabb ellátást és figyelmet kaptam a Frimley Kórházban” – mondta May.

Mint ismert, a híres angol rockbanda frontembere, Freddie Mercury 45 évesen, 1991-ben halt meg AIDS-ben, de 1986-ban Budapesten még fellépett. Az 1970-ben alakult Queen együttes, amelynek Mercury mellett a gitáros Brian May, a dobos Roger Taylor és John Deacon is a tagja volt, olyan nagy sikerű albumokat adott ki, mint a Bohemian Rhapsody vagy a We Will Rock You.

Nemrég egy régi-új dal került elő, erről May elmondta, hogy nagyon örül, hogy megtalálták. "Ennyi év után nagyszerű újra hallani mind a négyünket. Együtt dolgozunk a stúdióban egy remek dalon, amely nem készült el teljesen, egészen máig". Erről itt írtunk korábban.