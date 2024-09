Rába Tímea egy benzinkúton dolgozhat

Rába Tímea az emlékezetes, botrányos, 1991-es szépségkirálynő-választáson második lett, ezzel pedig az első "udvarhölgy" címet szerezte meg. Vadonatúj autót kapott arany slusszkulccsal, amit vissza akartak venni tőle korábban megjelent aktfotók miatt. Később bevallotta, hogy neki nincs szégyellnivalója a felvételek miatt. Egyébként is Bálint Antóniával együtt ezt az egész versenyt egy játéknak fogták fel, nem gondolták, hogy pusztán azért, mert ők nyertek, támadásoknak lesznek kitéve.

Rába Tímea szakmát váltott

Fotó: Rába Tímea/Instagram

Rába Tímea valóban szakmát váltott?

Az 54 éves modell több szerepben is kipróbálta magát: játszott Makk Károly Magyar Requiem című filmjében és a Ruttkai Éva Színházban több darabban is szerepelt. Emellett a TV2-n a Lottó, Kenó, illetve Skandináv Lottó sorsolás háziasszonya volt, és több sorozatban is bizonyított.

Azonban a napokban Rába Tímeát egy igencsak különleges, szokatlan helyen látták dolgozni. A Metropol egyik olvasója arról számolt be, miszerint az egykori szépségkirálynő szakmát váltott, és egy benzinkúton dolgozik. A történtekről a műsorvezető is beszámolt:

Nem mondom, hogy rosszul látott az olvasóriporter, de nem dolgozom a benzinkúton.

A testvérem viszont igen, és ha szükség van, akkor besegítek nekik!" - osztotta meg a lappal.

Rába Tímea L.L. Juniorral is dolgozott

Rába Tímea két évvel ezelőtt munkát keresett, az egyik barátja jóvoltából pedig L.L. Juniornál kezdett el dolgozni, mint projektvezető.

"Nagy cégek reklámkampányait álmodjuk meg, majd kísérjük el az elejétől a végéig, én pedig projektvezetőként dolgozom itt. Szerencsére otthonosan dolgozom ebben a világban, mert ugyanazokkal az emberekkel találkozom, akikkel napi kapcsolatban voltam…

Szerintem ő nagyon jó főnök, mindent meg lehet vele beszélni, inspiráló, tetszik, ahogy az emberekkel kommunikál, sokat lehet tőle tanulni

- mondta korábban.

Boldog nagymama

Az egykori szépségkirálynőt váratlanul érte, mikor fia bejelentette, hogy apa lesz - ő így 48 évesen lett nagymama, amire még nem volt felkészülve.

"Nekem is kicsik a gyerekeim, ráadásul még nem voltam felkészülve a nagymamaszerepre. Aggódni kezdtem: úgy gondoltam, hogy a fiamnak ilyen fiatalon inkább az életét kellene megalapoznia, nem gyereket nevelni" - mondta.