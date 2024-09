Rejtélyes módon bezárt Kulcsár Edina és G.w.M közös üzlete

Kulcsár Edina 2018-ban indította útjára a hajfonó vállalkozását, a Braid me and more-t, sikerrel, mert több üzletet is megnyitott Budapesten. Elsőként az Aréna Plázában, majd később a XIII. kerületben a Lehel tér környékén, illetve a Boráros téren is. Később Győrben és Kecskeméten is található volt ilyen üzlet.

Kulcsár Edina

Fotó: Kalmár Csaba Tibor

Kulcsár Edinának le kellett húznia a rolót pár fővárosi boltjában. 2023. elején a bevásárlóközpontban szűnt meg a hajfonó, majd a Victor Hugo utcai szépítkező is bezárt. Igaz, azt még Kulcsár Edina és G.w.M igyekezett megmenteni, ugyanis a hajfonó helyett egy barber shopot nyitott a rapper, de a jelek szerint ez is befuccsolt - írta a Bors.

A lap szerint sem a női szépségszalon, sem pedig a barber shop üzemeltetése nem érte meg nekik a XIII. kerületben, ugyanis az Ingatlan.com-ra felkerült a bolt hirdetése. Kulcsár Edináék egyelőre csak kiadni kívánják az üzletet havi 220 ezer forintért, ám furcsa módon nem a férfi hajvágószalon reklámja, hanem még mindig a Braide me and more díszeleg ott Kulcsár Edina arcával. Ez azért érdekes, mert 2023. júliusában még G.w.M büszkélkedett azzal, hogy "megnyitotta kapuit a férfi mennyország", ám ennek már nyoma sincsen.

"Pár hónapja visszarakták rá ezt a dizájnt. Itt dolgozok nem messze, sokat járok ott a Lidlbe, és mindig elmegyek mellette. Amíg barber shop volt, valóban nem voltak sokan. Üvöltött a zene, és Louis Vuitton beterítőkendővel voltak az úriemberek beterítve" - írta valaki a Redditen.

Kulcsár Edina a pénzről beszélt

Instagram-sztoriban vallott kapcsolatáról a volt szépségkirálynő. Kulcsár Edina szerint a rapper vagyona egyáltalán nem érdekelte. "A kapcsolatunk elején sokan gondoltak sok mindent. Többek között azt, hogy én azért vagyok vele, mert ő G.w.M, és a pénz meg a hírnév 'hű de fontos!' Mondanám, hogy ez volt a sorban a legutolsó dolog, de alapvetően ez a szempont még csak a sorban sem kapott helyet, mert engem kicsit sem érdekelnek ezek, hiszen ő előtte is boldogultam ilyen tekintetben egyedül" - írta. Állítólag nagyon komoly összeget kér G.w.M egy fellépésért. Erről itt olvashat hosszabban.