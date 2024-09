Öt retro sorozat, aminek ugorj neki a Skyshowtimeon

Kinght Rider

David Hasselhoff és Kit párosa feledhetetlen

Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art

Mielőtt a kilencvenes években mindenki a mellszőrével és piros úszógatyájával - meg a melltette feltűnő ex-playmatekkel – fogalakozott volna a Baywatch kapcsán, a trashkirály David Hasselhoff 1982-1986 között, négy évadon keresztül keveredett izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokba. A háziasszonyoknak megmaradt az akkor még kisfiús sármja a sztárnak, ugyanis aput és a gyerekeket sokkal inkább lekötötte KIT, Michel Knight szuperintelligens járgánya, ami hosszú évekig szinte minden lurkó karácsonyi ajándéklistáján előkelő helyet foglalt el. KIT és Michael humoros kémiája tette feledhetetlenné az amúgy feledhető epizódokat.

A-Team: A szupercsapat

A Szupercsapat antihősei Fotó: Photo12 via AFP/NBC UNIVERSAL

Négy szökött amerikai katona, akiket ártatlanul ítéltek el egy általuk el nem követett bűntény miatt. Ahelyett azonban, hogy egy nevesincs dél-amerikai faluban élnék vígan az életüket, modern Robin Hoodként segítenek azokon, akik rászorulnak. A főnökük és egyben az agy Hannibál, ott van még Szépfiú; aki használja a beceneve adta tulajdonságokat; a Bolond Murdock, aki – bár tényleg nem a legélesebb kés a fiókban – a legnagyobb slamasztikákból is képes kihúzni a csapatot és akkor még nem beszéltünk, az egy nyakra jutó aranynyakláncok rekorderének számító Rosszfiúról, aki a több kilót nyomó smukkjai ellenére is igazi harcos. Az 1983-1987 között futó széria különlegessége, hogy 2010-ben készült egy filmes feldolgozás is Liam Nesson és Bradley Cooper főszereplésével.