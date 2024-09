Idegesíti a nézőket az RTL Klub egyre kínosabb, erőszakos szégyenműsora

Mint írtuk, új évadot indított az RTL Klub a 18 év után megújított erőszakos és primitív műsorból, annak ellenére is, hogy tavaly rengeteg büntetést kaptak miatta. A Sztárbox hiányosságait azóta sem sikerült megoldani a csatornának, számtalan kínos pillanatot láthatott az, aki véletlenül odakapcsolt. Még szinte el sem kezdődött az RTL Klub szégyenműsora, máris érkeznek a negatív nézői visszajelzések.

Több néző csalódott a Sztárbox első adása miatt

Akinek volt türelme kivárni a lényeget a borzalmasan hosszú nyújtott adásban, az láthatta, ahogy Miller Dávid megveri Varga Ádám színészt. Az orvosi stáb aztán jött is megnézni, hogy minden rendben van-e vele, majd Miller is sportszerűen lecsekkolta ellenfelét, és a későbbiekben is korrekten nyilatkozott róla, azonban Héder Barna reakcióján nem tudják túltenni magukat a nézők.

A műsorvezető éppen Millerrel csinált interjút, miközben az orvosi csapat Vargát támogatta le a ringből, Barna viszont odaszólt, hogy ne vigyék már el, hiszen vele is beszélni akar. Holott valószínűleg további kivizsgálások vártak volna rá... - írja a Bors.

Rohadt idegesítő ez a szervezés. Kifekszik a földre a pali és nem fektetik el oldalra, hanem így nézik. Kérdezi a Barna, hogy most miért megy el? Nem is tudom, lehet mert az orvosok megnézik még egyszer. Komolyan ez olyan idegesítő

– háborgott egy néző a Redditen, de nem ő volt az egyedüli. Sokan egyetértettek vele, viszont volt aki azt is nehezményezte, hogy riporterként alkalmazta a csatorna a botrányairól híres Szépréthy Rolandot.

"Jár a taps az RTL-nek, hogy a botrányai után képesek voltak riporternek betenni ezt a majmot!" – fogalmazott valaki, utalva a pénzszórási botrányra a Deák téren.

"Szomorú az RTL felől hogy nem érdekli őket a nézők véleménye, és mindent ugyanúgy csinálnak, mint tavaly" – tette hozzá egy másik kommentelő. Aa műsor új évada is jól mutatja, hogy a Sztárboxnak szinte semmi köze a valódi bokszhoz, csupán a csatorna szánalmas igyekezete, hogy valahogy nézőket szerezzen.