Rúzsa Magdi elmondta, min lepődött meg legjobban a Megasztár válogatóin

Rúzsa Magdi zsűrizési feladatáról, a TV2-n vasárnap visszatérő Megasztár válogatóiról beszélt egy friss interjúban, azt is elárulta, hogy tehetséges énekesekből nemcsak hogy nem volt hiány, de ő maga is elámult attól, hogy mennyire készen álltak a színpadra a jelentkezők.

A 2024-es Megasztár zsűrije, középen Rúzsa Magdi

Fotó: TV2 / TV2

"Nyilván nekem is átfutott a fejemen, hogy van még odakinn ennyi ember, van még tehetség? Hiszen mostanában olyan sok tehetségkutató zajlik... De azt kell mondanom (már túl vagyunk a válogatón), hogy meglepően sok jó hanggal találkoztunk. Nem akarok túlzásokba esni és nem akarok nagyot mondani, de elképesztő tehetségek vannak ebben a szériában!

Érdekes – és ez a mai, modern világnak köszönhető –, hogy minden szempontból kész előadók érkeztek hozzánk. Szinte megdöbbentő volt, főleg ahhoz képest, hogy mi volt húsz évvel ezelőtt.

Értem itt a megjelenésüket, a hangjukat, mindent egyben. Szinte biztos vagyok benne, hogy meg fogják érinteni az ország szívét… Azt is gondolom, hogy ezek az arcok azért most kerültek elő, mert kivártak. Vártak egy olyan műsorra, ahol tényleg a tehetségükre kíváncsi a tévécsatorna és a zsűri is, ahol nem aláznak meg senkit azért mert nem olyan ügyes, mint a többiek. Ahol ének van, ahol értő fülek vannak és ahol – nem mellesleg – empatikus emberek találkoznak egymással" – mondta a Borsnak.

Rúzsa Magdi mellett mások is értékelték a mezőnyt

Rúzsa Magdi mellett egyébként Molnár Ferenc Caramel, Marics Peti, Papp Szabi és Marsalkó Dávid ülnek a zsűriben, előbbi korábban "brutál keményként" jellemezte a mezőnyt.

Egy másik alkalommal Marics Peti is beszélt arról, hogy milyen erős lesz az idei mezőny: "Piszok erős a mezőny. Szerencsére többnyire megvolt az összhang a zsűriben, de azért előfordultak olyan helyzetek, amikor nem értettünk egyet. Alapvetően nem félek a konfrontációtól, tehát elmondom a véleményemet. Viszont amikor már tíz perce ugyanazt boncolgatjuk, előfordul, hogy kivonom magam a forgalomból" – mondta nemrég.