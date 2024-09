Súlyos betegség miatt azonnal műteni kell Sabrinát

"Néhány óra múlva bemegyek a műtőbe, ahol egy rosszindulatú daganat miatt mellműtétet hajtanak végre rajtam. Mint minden évben, júliusban is voltam mammográfián. Az elmúlt hónapokat sok félelem, szorongás, melankólia, de mindenekelőtt sok remény és reakcióvágy kísérte. A megelőzés és a korai diagnózis megmentheti az életünket" - írta közösségi oldalán Sabrina, a 80-as évek egyik nagy popsztárja.

Sabrina

Fotó: Instagram

Teljes neve Norma Sabrina Salerno, énekesi pályája első és legsikeresebb szakaszában csupán a Sabrina nevet használta. Az 1980-as évek második felében vált nemzetközileg ismert popsztárrá, gyakran szerepelt popzenei újságokban, mint a Bravo, poszterei pedig felkerültek a kamaszfiú-szobák és az autószerelőműhelyek falaira.

Legnépszerűbb slágere a Boys (Summertime Love). Ő volt valójában Olaszország válasza Samantha Foxra, hiszen akárcsak a brit popénekesnő, Sabrina is elsősorban a melleivel lett ismert, nem annyira az ikonikus pophimnuszokkal. Sabrina persze kikérte magának ezt az összehasonlítást, de ettől függetlenül mindkettőjükre jellemző volt a vizuális szexualitás a klipekben és persze a dalszövegek is a szexről szóltak ("Boys, boys, boys, Get ready for my love.")

Sabrina majdnem 30 éve lett ismert

1986-ban Veronában Sabrina nyerte meg a Festivalbar nevű évről évre megrendezett dalversenyt. Angliában ekkor már befutott a félmeztelen fotóiról ismert modell Samantha Fox, aki iránt nemcsak Európa többi országában, hanem az Egyesült Államokban is komoly érdeklődés mutatkozott. Fox sikerei láttán az európai zenei menedzserek azon kezdtek el munkálkodni lázas igyekezettel, hogy további, jól kinéző, nagymellű lányokat vezessenek be a popvilágba. Sabrina pedig ideális alanynak bizonyult.

Még 1986-ban piacra dobták a Sexy Girl című kislemezét, amelyhez a címnek megfelelő énekesnői imázs már adott volt. A dal Olaszországban gyorsan népszerű lett, de külföldön nem aratott egyértelmű sikert. 1987-ben azonban bekövetkezett a remélt áttörés a Boys (Summertime Love) című dallal, amely az esztendő egyik legnépszerűbb európai slágere lett.