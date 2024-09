Megrázó vallomást tett kisfiáról az Ázsia Expressz sztárja

Mint írtuk, szeptember 1-jén elstartolt az Ázsia Expressz ötödik évada, melyet a Fülöp-szigeteken forgattak még idén tavasszal. A versenyzők között feltűnik Sáfrány Emese légtornász is, aki legjobb barátnőjével, Béres Anettel vágott neki a kalandnak. Sáfrány Emese azonban nem volt könnyű helyzetben, amikor rábólintott a felkérésére, hiszen hároméves kisfiát is hátra kellett hagynia a verseny idejére. A modell 2022-ben tette meg élete egyik legfájóbb bejelentését, amikor nyilvánosságra hozta, hogy szakítottak gyereke apjával, Hornyák Ádám labdarúgóval, kisfiuk ekkor még csak egyéves volt.

Béres Anett és Sáfrány Emese együtt vágtak neki a kalandnak

Fotó: Béres Anett/Instagram

Sáfrány Emese és volt párja igyekeztek minél kevesebb részletet nyilvánosságra hozni ekkor, és kisfiuk, Nolen érdekeit előtérbe helyezni, minél békésebben történjen a szakítás. Azóta is együttműködve, közösen és békében nevelik közös gyereküket, azonban sok nehézséggel néz szembe az édesanya, hiszen látja kisfián, hogy így is nagyon nehéz neki érzelmileg a fennálló helyzet, sok mindent nem ért meg belőle, és összezavarja őt.

Azt vettem észre, hogy neki ez egy stresszforrás, hogy ilyen bizonytalanságban van. Ráadásul nem ilyen fixen osztjuk el, hogy kedden velem van, szerdán veled, hanem mindig előre egyeztetünk, hogy az adott héten kinek, hogy alakul a munkája.

De nyilván van egy ilyen megegyezés köztünk, hogy egy héten kivel, mennyit legyen. Viszont a Nolennek — mivel kicsi, és még nem ismeri a napokat, meg hogy hány nap van egy héten —, ez neki egy ilyen bizonytalanság. Minden nap azzal kezdődik, hogy ma kivel lesz, megy-e oviba” - magyarázta az Ázsia Expressz sztárja, aki elmondta, hogy bár sokat beszélgettek a kisfiúval erről a helyzetről, ez mégsem bizonyult hatékonynak számára.

Sáfrány Emese és Hornyák Ádám már több, mint két éve szakítottak, de kisfiukat közösen nevelik

Fotó: Sáfrány Emese Instagram

Így Sáfrány Emese kitalált egy teljesen új módszert, amivel megteremtheti a stabilitást a kis Nolennek, hiszen nem felnőttként, hanem gyerekként kell kezelnie, és úgy az értésére adni, hogy mi fog történni vele. Az anyuka már a közösségi oldalán is megmutatta az általa kitalált, kreatív megoldást, hogy egy színes naptáron, piros és kék mágnesekkel próbálja előre mutatni Nolennek, hogy melyik nap van vele, és melyik nap lesz az édesapjával. Így ő is előre látja, és érti, hogy mi fog történni aznap, és ezzel megnyugszik és biztonságban érzi magát. Sáfrány Emesének már korábban is kellett hasonló megoldáshoz folyamodni, ezért jutott eszébe ez a módszer, ami ámr egyszer hatékonynak bizonyult.

Korábban már, amikor megbeszéltük, hogy majd megyünk a játszótérre, mindig kérdezte, hogy mikor.

De egy gyereknek nap közben nem tudsz viszonyítani, ezért az órán próbáltam neki megmutatni, hogyha a nagymutató innen ide ér, akkor indulunk el. Ezt nagyon ügyesen megtanulta. Ez alapján gondolkoztam, hogyan tudnék még könnyíteni, ezért találtam ki a naptárat" - magyarázta a Ripostnak Sáfrány Emese, akinek eddig jól működik az új megoldás.