Csonka András segítségkérése: elárulta, ki a színésznő, aki a kisfiával súlyos autóbalesetet szenvedett

A Jóban Rosszban egykori színésznőjének és kisfiának tragikus autóbalesetéről egyre több részlet derül ki. Hétfő este a Tényeknek megszólalt a 15 éves lány, aki először rohant oda a roncshoz, most pedig Csonka András kért segítséget kolléganőjének a közösségi oldalán.

"Kedves Művészek, Kedves Kollégák!

Sajnálattal értesítünk Benneteket, hogy Sallai Nóra színésznőt súlyos autóbaleset érte, állapota válságos, és sürgős véradási segítségre van szüksége. Kérjük, hogy aki teheti, vegyen részt irányított véradásban, és segítsen Nórának.

A leggyorsabb lehetőség erre a mai napon adódik a Duna Plázában, ahol 18 óráig van lehetőség vért adni: Duna Plaza, XIII. kerület, Bp., I. emelet, a Posta mellett. Továbbá, október 2-án, szerdán a Westend Bevásárlóközpontban (a Hervis mellett) 12-18 óra között is lehetőség van véradásra. Amennyiben ez az időpont nem megfelelő, október 3-án ismét várják az önkéntes véradókat a Duna Plázában a Posta mellett. Az irányított véradás során az alábbi adatokat kell megadni: Kéméndi Sallai Nóra részére. TAJ-szám: 086 162 010. A véradás Nóra számára életmentő lehet, ezért hálásan köszönjük mindenki segítségét és támogatását vércsoporttól függetlenül" - írta oldalán.

Sallai Nóra, a Jóban Rosszban színésznője szenvedett súlyos balesetet

Egyre több részlet derül ki a sokkoló balesetről

Hétfő este a Tényeknek megszólalt a 15 éves lány, aki először rohant oda a roncshoz.

Először a kisfiút néztem meg, aki fejjel lefelé lógott az autóban. A kisfiúnak szerintem akkor már nem volt pulzusa. (...) A nőnek láttam, hogy ömlik a fejéből a vér

- mondta a TV2-nek az az alsónémedi lány, aki először rohant oda a roncshoz a sokkoló baleset után. Hívta a mentőket, a diszpécser kérésének megfelelően pedig bekötötte fáslival a nő fejét, míg várták a segítséget. "Négy férfi letépte az autónak az ajtaját" - tette hozzá.

A riportból kiderült, hogy ezekben a percekben a színésznő magánál volt, de nem tudott beszélni. Őt és a kisfiút is sikerült kimenteni az autóból, mindkettejüket a járdára fektették. A 15 éves lány látta, hogy a nő vért köhög fel, ezért stabil oldalfekvésbe helyezte, valószínűleg ezzel megmentette az életét. Elmondása szerint a kisfiút többször újra kellett éleszteni a helyszínen, a TV2 műsorában pedig arról számoltak be, hogy ezekben a percekben is küzdenek az orvosok a színésznő és fia életéért.