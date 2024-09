Kihalt állatokra buknak a magyarok – Őshüllők és egyéb férgek tarolnak a MAX-on

A sci-fi filmek alapművelet a két szörny csatája Fotó: AFP

Godzilla vs Kong: Az új birodalom - egy új kihagyhatatlan sci-fi film a MAX-on

A cím alapján egy igazi Zs-kategóriás „remekmű” is lehetne a magyar streamer nézők második kedvence, ám szerencsére a kivitelezés nem Sharknado színvonalát idézi. A szőke nőkre bukó szőrös majom és a világot matchbox makettasztalként kezelő ősgyík külön-külön is megért már jó pár filmet, de 2021-re eljött a gigászok harcának az ideje a Godzilla vs. Kong című filmben: a két nagyvad csihi-puhija több izgalmat rejtett, mint egy komplett évad Sztárbox. A 2024-es folytatásban a két őslénynek egyesíteniük kell az erejüket, hogy szembe szálljanak az emberiséget jelentő legnagyobb veszéllyel. Oké, ha őszinték akarunk lenni, nem a komplex történet miatt nézzük ezeket a filmeket, sokkal inkább az elképesztő látvány, az egyre fogyatkozó szereplők és a katartikus végkifejlet miatt tépjük otthon a karfát.

Titok: Egy-egy nem létező lény pusztítása pontosan azt a két órás kikapcsolódást adja meg nekünk, amire egy nehéz nap vagy hét után vágyunk. A nem túl bonyolult sztori kellemes kikapcsol, a látvány viszont magáért beszél.

A sci-fi filmek alapszereplői lettek a dinók Fotó: AFP

A Godzilla vs Kong-hoz hasonló sci-fi filmek a MAX-on

1997-es Godzilla film mellett, a legújabb részek is megtalálhatók a kínálatban, úgy mint, a Godzilla, Godzilla II. – A szörnyek királya és már említett Godzilla vs .Kong. A szőrös ősemlőst a 2017-es Kong: Koponya-sziget című filmben láthatjuk Tom Hiddlestone, Samuel L. Jackson és Brie Larson társaságában. Akinek még ez se elég, azoknak a dinókat is ajánlja a Max: eredeti Jurassic Park trilógia mellett a 2015-ös Jurassic World és a 2018-as Jurassic World: Bukott birodalom és a 2022-es Jurassic Wold: Világuralom is megtalálhatók Chris Pratt és Bryce Dallas Howard főszereplésével.