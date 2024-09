Sebestyén Balázs arról beszélt, hogyan lőné le vagy mérgezné meg a szomszédja kutyáját

A műsorvezető körül nincs nyugalom, hiszen az NMHH is folyamatosan megbírságolja őt a rádióműsora miatt, azonban őt ez egyáltalán nem érdekli. Sebestyén Balázs most a saját hallgatóit is maga ellen tudta fordítani ízléstelen vicceivel.

Saját hallgatósága jelentette fel a rádiós műsorvezetőt, aki ízléstelenül viccelődött a reggeli műsorában, ezzel sokakat magára haragított. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elég gyakran bírságolja meg Sebestyén Balázst a róla elnevezett reggeli műsorban elhangzottak miatt, de ő akkor sem fogja vissza magát. Azonban a mostani esetből talán tanul, ugyanis saját hallgatóit is sikerült magára haragítania ezúttal, és azok jelentették fel őt az NMHH-nál is. Sebestyén Balázs ízléstelen viccelődése most a hallgatókat is felháborította, feljelentették

Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk A kifogásolt eset a Balázsék kedd reggeli adásában volt, ahol Sebestyén Balázs azzal viccelődött, hogy annyira idegsíti őt a szomszéd kutyájának ugatása, hogy legszívesebben megmérgezné vagy lelőné, vagy más kegyetlen módon végezné ki az állatot emiatt. A hallgatók azonban nem szórakoztak túl jól ezen a témán, sőt, annyira felháborította őket a műsorvezető, hogy feljelentették emiatt, így ő a szerdai adásban kezdett magyarázkodásba. Nagyon nehéz úgy műsort készíteni és tartalmat gyártani, hogy te közben 10%-kal mindig azon gondolkozz, hogy ezt ne mondd ki, mert az, aki nem hallgat rendszeresen és nem ismer, félre fogja érteni. Ezt így nem is lehet. Mi bejövünk és kikarikírozva magunkat, egy jelenséget és benneteket is, amit ti is éreztek egy kutyaugatásnál este, azt elmondjuk" - magyarázkodott Sebestyén Balázs az esetről, aki még hozzátette, hogy az egészet csak viccnek szánta, de ez a helyzet váltotta ki belőle a hirtelen felindulást. A műsorvezető persze most sem érezte olyan durvának a viccelődését, mint ahogyan az emberek reagáltak rá, aztán a békesség kedvéért kimondta, hogy valószínűleg túllőtt a célon, és elnézést kért a feljelentőtől is, akivel telefonon tisztázta a helyzetet. Értem, hogy volt egy kis túlszaladás és ebben sokaknak igaza van. Mi azért továbbra is bízunk a hallgatóinkban, de akkor jobban fogunk figyelni. Ha pedig valakit ezzel megsértettem, megbántottam, elnézést kérek - idézi a Bors Sebestyén Balázs a gondolatait, azt egyelőre nem tudni, hogy a feljelentésnek milyen következményei lesznek a jövőre nézve.

Végül belátta, hogy hibázott és elnézést kért

