Megrázó vallomást tett a súlyos betegséggel küzdő Selena Gomez

Az énekesnő 2017-ben beszélt először arról, hogy súlyos betegségekkel küszködik. Selena Gomezt meg is operálták, mentális problémái miatt is kezelték, azóta nem részletezte, hogyan alakult az állapota ezidáig. Most azonban megrázó vallomást tett egy interjúban, amiben elmondta, hogy milyen lemondásokkal jár számára, hogy számos egészségügyi problémája van.

A színész-énekesnő magánéleti drámája 2014 körül kezdődhetett, amikor egy koncertturnéját váratlanul lemondta, majd menedzsmentje azt mondta, hogy önként vonult be egy olyan klinikára több hétre, ahol függőségekkel küszködő fiatalokat kezelnek, de az énekesnő állítólag nem ilyen okokból döntött úgy, hogy ott tartózkodik. Selena Gomez ekkor tartott is egy kisebb szünetet a karrierjében is, először arra hivatkozva, hogy családjával szeretne több időt eltölteni. 2015-ben végül bevallotta, hogy lupusszal küzd évek óta, mely egy komoly autoimmun betegség, ami az immunrendszer kóros túlműködése. Súlyos betegségeiről beszélt Selena Gomez

Fotó: Selena Gomez Instagram Majd 2017-ben váratlanul közzétett egy bejegyzést az Instagram-oldalán, melyben elárulta, hogy annyira súlyosbodott a betegsége, hogy 2017-ben sürgősen veseátültetésre volt szüksége, melyet végül egyik legjobb barátnője, Francia Raisa színésznő ajánlott fel számára. Selena Gomez meg is osztott magukról pár közös fotót a műtét után, amint a kórházi ágyon fekve, egymás kezét fogva lábadoznak a műtétet követően. Nincsenek szavak arra, amivel leírhatnám, amivel megköszönhetném a gyönyörű barátnőmnek, Francia Raisának." A legnagyobb ajándékot és áldozatot adta nekem azzal, hogy nekem adományozta a veséjét. Hihetetlenül áldott vagyok. Annyira szeretlek, nővérkém" - írta a bejegyzésében Gomez, aki nagyon hálás volt az addig legjobb barátnőjeként emlegetett színésznőnek. Bár a műtét jól sikerült, a két barátnő valamiért ezt követően eltávolodott egymástól, Raisa végül még a közösségi oldalain is kikövette Selena Gomezt, akire megharagudott korábban amiatt, mert azt írta egy bejegyzésében, hogy az egyetlen barátnője a szakmából Taylor Swift, őt pedig nem említette. A botrányt követően olyan pletykák is felröppentek, hogy Franca Raisa kényszer hatására ajánlotta fel veséjét Gomeznek, de egy podcastban határozottan kijelentette, hogy ez nem így történt. Azóta Gomez és Raisa rendezték a kapcsolatokat, 2023-ban kibékültek, és újra jó barátnői egymásnak. Selena Gomez súlyos vallomása az egészségéről A Vanity Fair magazin címlapján pózol a 32 éves színész-énekesnő, aki elmondása szerint mostanság nagyon elégedett az életével, hiszen karrierjében is nagyon boldog, mióta a Gyilkos a házban című sorozatban részt vehet, valamint új párja, Benny Blanco oldalán is nagyon boldog.

Selena Gomez boldogabb, mint valaha párja, Benny Blanco oldalán

Fotó: Instagram/Selena Gomez / Instagram/Selena Gomez Bár Gomez hálás a jelenlegi életéért, azonban betegsége mégis beárnyékolja a boldogságát, hiszen nagyon súlyos következményekkel, és hatalmas lemondással jár számára, amiről most beszélt először nyilvánosan. Sajnos... sok olyan egészségügyi problémám van, ami veszélyeztetné az életemet és a baba életét is. Ezt egy ideig gyászolnom kellett" - mondta a magazinnak adott interjúban Selena Gomez, aki egy ideje már tudja, hogy nem képes életet adni saját gyerekének, azonban nem adja fel az álmát, hogy egyszer ő is édesanya lehessen, azonban azt nem tudni, milyen módon szeretne majd szülő lenni, adoptálással vagy béranya segítségével.

