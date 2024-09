Itt vannak a részletek Shane Tusup esküvőjéről

Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé első gyereke, Aurora májusban született meg, a pár pedig most az esküvőt tervezi. A nagy napra várhatóan jövőre kerül sor, erről is mesélt a menyasszony egy friss interjúban.

Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé már a babaváró bulin gyakorolták a tortavágást

Fotó: Instagram/Nagy Viktória Zoé / Instagram/Nagy Viktória Zoé

"Jövőre szeretnénk összeházasodni, de még nincs konkrét elképzelésünk, hogy milyen esküvőt akarunk. Shane szeretné, ha a nagy napon minden úgy történne, ahogy azt kislányként megálmodtam, én mégis arra vágyom, hogy a szertartás és minden hozzá tartozó esemény mindkettőnk elképzelését, ízlését tükrözze, és rólunk szóljon.

Még nem döntöttük el, hogy nagyobb lagzit vagy kisebb, meghittebb, bensőségesebb esküvőt szeretnénk, de a felhajtás és a körítés igazán egyikünket sem érdekli.

Egy biztos: a gyűrűt Aurora fogja hozni, ezeket a pillanatokat pedig semmi és senki nem fogja tudni majd felülmúlni!" – mondta Nagy Viktória Zoé a Best magazinnak.

Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé kapcsolata

Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé rövid ismeretség után szerettek egymásba közös munkájuk során, ugyanis az edző készítette fel a nőt egy nemzetközi fitneszversenyre. Kapcsolatuk némi titkolózás után tavaly nyáron vált hivatalossá, év végére pedig már el is jegyezték egymást.

Nem sokkal később az is kiderült, hogy első közös gyereküket várják, akinek a nemét egy luxuskörülmények között tartott babaváró eseményen jelentették be: állításuk szerint nagyon meglepte őket, hogy nem kisfiuk, hanem kislányuk születik majd.

Sokáig csak szűkszavúan beszéltek születendő gyerekükről, a nevét is csak születése után árulták el. "Egy-két kedvencünk már van, de még van időnk, és nem kapkodjuk el. Egy biztos, a neve is épp olyan csodás lesz, mint ő maga" – magyarázta korábban a követői kérdésére Nagy Viktória Zoé, aki bár részleteket nem árult el, előszeretettel mutogatta terhes hasát, akár meztelen fotókon is.

A baba végül május 10-én született meg, a nagy hírt a jegyespár három nappal később, egy közös bejegyzésben tudatta az Instagramon. "Péntek reggel megtörtént életünk legvarázslatosabb pillanata, amiről egész életünkben álmodtunk. 2 óra 44 perckor megszületett Aurora Ann Tusup! Egészséges, boldog, gyönyörű kislány, 3150 grammal és 53 cm-rel jött világra. Nem is lehetnénk hálásabbak ezért a kis angyalért, aki megáldotta az életünket" – írták akkor egy közös fotó mellett.