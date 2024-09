Még csak 33 éves lenne Siklósi Örs, az AWS egykori frontembere

Most ünnepelte volna a születésnapját az AWS egykori frontembere, Siklósi Örs, aki 2021 februárjában halt meg leukémiában. A banda azóta is őrzi az emlékét, emlékkoncertet is rendeztek 2021-ben a tiszteletére. Most egy sok emléket felidéző videót osztottak meg róla, mellé pedig ennyit írtak: "

Nagyon szeretünk és hiányzol! Boldog szülinapot Örs!"

Az AWS soha nem felejti el Siklósi Örsöt

Az AWS hivatalos Facebook-oldalán tavaly szívszorító sorokat közöltek, akkor így emlékeztek meg a születésnapjáról.

Feltételezhetnénk akár azt is, hogy ennyi idő után könnyebben lehet venni ezt a mai napot. Hogy az idő segít, az élet megy tovább. Ennek ellenére a valóság az, hogy már a levegőben benne volt, hogy valami közeledik, valami jön és egyszer csak megérkezett és óhatatlanul az ember elméjébe fészkelte magát a gondolat, milyen is lehetett volna ez a nap, ha még itt vagy velünk, milyenek is lehettek volna a napjaink veled és nem nélküled

- olvasható a bejegyzésben, ami így folytatódik: "Viszont tudjuk, hogy ez a nap nem erről szól igazából, hanem arról, hogy 32 éve, ezen a napon láttad meg a napvilágot és ezen a napon kezdődött el minden. Mit szólnál, ha megnéznénk hogyan ünnepelte több ezer ember Siklósi Örs életét? Boldog születésnapot Örs!" - zárták soraikat.

Siklósi Örs zenekara, az AWS 2018-ban megnyerte A Dal-t, és ezzel kijutott az Eurovíziós Dalfesztiválra is. Az énekes többek között a Derengben is közreműködött, 2021 tavaszán jelent volna meg az első szólólemeze. A frontembernél 2020 júniusában diagnosztizáltak leukémiát, a rákos betegség okozta a halálát 29 éves korában.

Így búcsúztak tőle a barátai, zenésztársai

Halálhírét a közösségi oldalán tette közzé az AWS 2021 februárjában. "Elmondani az elmondhatatlant, leírni a leírhatatlant. Ez az, amit most meg kell tennünk. Júniusban Örsnél leukémiát diagnosztizáltak. Megszakadt szívvel tudatjuk veletek, hogy tegnap, február 5-én társunk, barátunk, testvérünk, Siklósi Örs 29 éves korában hosszú küzdelem után távozott közülünk.

Januárban tervezett kiállni elétek és a nyilvánosság elé, hogy elmesélje a történetét a betegséggel kapcsolatban. Tavasszal készült kiadni első szólólemezét, amit kiegészített zenekaros felállással, nyáron készült volna az AWS legújabb, ötödik nagylemeze és ősztől indultak volna újra a koncertek.