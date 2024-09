Nem tud leállni a plasztikával Singh Viki, újabb műtétet tervez

Az énekesnőről már kisgyerekként kiderült, hogy tehetséges zeneileg, ugyanis a Magyar Rádió és az Operaház gyermekkórusában is énekelt. Singh Viki már a Megasztárban, a Ri­sing Starban, illetve a Sztárban Sztár műsorokban is megmutatta tehetségét, sőt, a Dancing with the Stars háttérzenekarának énekesnője is ő volt éveken át. Az énekesnő jelenleg egy színdarabban játszik főszerepet. Habár most nincs párja, évekkel ezelőtt egy bántalmazó kapcsolatban élt, amiről először nemrég beszélt nyilvánosan.

Singh Viki önbizalomhiánya miatt nem tud leállni a plasztikával

Fotó: Singh Viki Instagram

Mindig kishitű voltam magammal szemben: elég jó, elég szerethető, értékes vagyok-e a színpadon és a kinézetemben is? Olyan fokú volt ez az önbizalomhiány, hogy állandóan rosszul választottam párt. Volt, aki négy évig folyamatosan vert...

- vallotta be Singh Viki, akinek önbizalomhiánya kihat az élete szinte minden területére, de már kért komolyabb segítséget is emiatt, és rájött, hogy miből erednek az önértékelési problémák.

Singh azt is tudja, hogy a plasztika iránti vágya is ebből adódik, és bár nem büszke rá, de elég sok beavatkozása volt már, igaz, hogy kés alá konkrétan csak egyszer feküdt, de az nagyon fájdalmas műtét volt számára. Eleinte titkolózott arról, milyen plasztikai műtéten esett át, csak később árulta el, hogy a hasát operáltatta meg, ugyanis nagyon zavarta a látványa. Azonban nem állt meg ennyinél, hamarosan az arcán is változtatott és mindezt pár hónap leforgása alatt.

Bőrfelesleg volt a hasamon. Négy vagy öt helyen voltam konzultáción plasztikai sebészeknél, és mindenhol elmondták, hogy a zsírleszívás ezen nem segít, ezt ki kell metszeni

- mondta akkoriban hasplasztikájáról a 38 éves énekesnő, aki most elárulta Palik Lászlóék egyik podcastműsorában, hogy mit csináltatott meg magán korábban.

A prevenció híve vagyok, huszonévesen mentem először esztétikai szakemberhez, akivel elkezdtük a bőröm minőségének megtartását. Hiszen nem az volt és most sem az a cél, hogy a leesett arcomat visszarakjuk.

Hiszen nekem ez munkaeszközöm. Az orromba került hialuronsav, ami azt eredményezte, hogy volt ott egy gödröcske, amitől karvaly orrom volt, eltűnt. Megműttetni nem mertem, hiszen az orrom is hangképző eszköz, féltem kés alá feküdni vele. Egyedül a hasamon történt késes beavatkozás" - magyarázta a műsorban Singh Viki, aki azt is elárulta, mit csináltatna meg magán szívesen, ha nem félne tőle annyira.

Van egy beavatkozás, amit elvégeztetnék, ha nem félnék tőle, mert mindenki óva int tőle... nem fogom véka alá rejteni: én sokkal nagyobb buborékfeneket szeretnék

- vallotta be Singh Viki, aki hozzátette, hogy sokan lebeszélték erről a beavatkozásról, hiszen nagy az egészségügyi kockázata, főleg a trombózis kialakulásában, ezért inkább nem fekszik újra kés alá.